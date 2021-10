“Puedo jugar hasta los 55 años”: Tom Brady

“Físicamente no habrá problema” dijo Tom Brady en una reciente entrevista cuando le preguntaron si se sentía seguro de que podría sostener la “promesa” que hizo hace un par de años cuando confirmó que podría jugar hasta los 45 años de edad. Brady, de 44, confirmó que si, el próximo año podrá seguirlo haciendo y ahora, fue mucho menos conservador al contestar el famoso ¿hasta cuándo? que lleva escuchando al menos los últimos 7 años de su carrera.

El secreto de su éxito

Para nadie es un secreto que Brady cuida su físico de una forma casi religiosa. Su método, la forma de conseguirlo es a través del famoso “TB12” un programa de alimentación, ejercicio y estilo de vida que desarrolló junto a su preparador personal Alex Guerrero. Tan exitoso ha sido, que TB12 se convirtió en una marca que vende planes de nutrición, planes para ejercitarse, suplementos y planes alimenticios y también equipo para ejercitarse. Con miles de clientes alrededor de todo el mundo que han quedado cautivados por la forma en que Brady se ve y rinde a sus 44 años de edad en un deporte de una exigencia altísima.

Hasta cuándo

Para jugar hasta los 45 años, solamente falta una temporada y realmente no parece que vaya a ser un problema, al contrario, Tom Brady está jugando a un nivel que invita a pensar que el retiro no está ni cerca. Por eso al preguntarle qué tanto más extendería su carrera, su respuesta sorprende de primera, pero después no:

“Puedo jugar hasta los 50 o 55 años. No significa que lo haré, pero realmente creo que el físico no sería un problema. Si dejo de jugar antes de esa edad, no creo que sea porque el físico ya no da. Si dejo de jugar antes de esa edad, será porque extraño a mi familia y porque quiero pasar más tiempo con ellos. Pero realmente el físico no sería un problema”.

55 años dice Tom. Para ponerlo un poco en contexto, eso sería hasta el Super Bowl 67, en el año 2032. Trevor Lawrence (quarterback novato este año) tendría 33 años de edad para ese entonces.

Suena casi imposible de cumplir, pero creo que si alguien podría hacerlo posible es precisamente Tom, que desde los 35 viene escuchando sirenas de retiro y a los 45 sigue luciendo bien, incluso mejor que a inicios de su carrera.



55 es difícil, ¿pero entonces cuándo? ¿Será que quiere 10 Super Bowls? Él nos irá diciendo, pero lo que me queda claro es que nadie debería poner en duda la palabra de Tom, al final no ha fallado en nada de lo que ha dicho respecto a su físico y su edad.