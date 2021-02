¿Qué artistas se han presentado en el Super Bowl?

A lo largo de su historia, el Super Bowl ha contado con grandes estrellas del espectáculo que amenizan el llamado show de medio tiempo. Artistas como Michael Jackson, The Rolling Stones, U2, Paul McCartney, Whitney Houston, Prince, Madonna y en tiempos recientes Bruno Mars, Kate Perry, Shakira y Jennifer López entre otros han aparecido en el gran partido.

Año tras año, los aficionados del futbol americano y lo que no lo son tanto, esperan ansiosamente al representante del “Show Bussines” que iluminará el escenario del Super Bowl con su talento y en la mayoría de los casos de su respectiva carga de fuegos pirotécnicos, pero no siempre fue así.

Durante las primeras ediciones del Super Bowl, el espectáculo de medio tiempo lo ejecutaban las bandas de música como fue el caso de las representantes de la Univerisidad de Michigan y Arizona en 1967 cuando se enfrentaron los Green Bay Packers y los Kansas City Chiefs en la primera versión de la final de la National Football League (NFL).

Exhibiciones al estilo Broadway, de Disney y hasta imitadores de Elvis Presley, también pasaron lista entre los invitados a entretener a los fanáticos del deporte de las tacleadas en el partido del gran domingo. Fue hasta el inicio de la década de los noventas que se dio la presencia de las primeras grandes figuras: los New Kids on the Block.

A partir de la actuación de la “boy band”, múltiples leyendas ganadoras de infinidad de premios Grammy han aparecido en el show de medio tiempo del Super Bowl, destacando la memorable presencia del “Rey del Pop” Michael Jackson en 1993 en lo que ha sido catalogada por muchos como la mejor.

La actuación más polémica

Mención aparte merece el polémico ‘performance’ protagonizado por Janet Jackson y Justin Timberlake en el 2004. En dicha ocasión, a la hermana de menor de Michael Jackson se le vio el pecho derecho, desatando la indignación de los telespectadores y de la cadena de televisión dueña de los derechos del Super Bowl.