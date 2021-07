Récord histórico de salario para un jugador en la NFL

Ryan Ramczyk tiene 96 millones de razones para sonreír el día de hoy, después de que se diera a conocer la noticia de que ha establecido un nuevo récord salarial en la posición de tackle derecho, además de un récord histórico. El acuerdo con los Nueva Orleans Saints es por los próximos cinco años y de los $96 millones de dólares, 60 de ellos garantizados para el jugador.

Desde su llegada a la NFL en el 2017 se convirtió en un jugador dominante dentro de la posición, pero su durabilidad es lo que lo convirtió en un unicornio para el equipo de Nueva Orleans, quienes originalmente en la edición del Draft del 2017 no iban por Ryan Ramczyk. A lo lago de cuatro temporadas solo se ha perdido un partido con el equipo, razón por la que la franquicia no desaba probar suerte y no retenerlo.

Te puede interesar: Los Phoenix Suns vuelven a las Finales de la NBA 28 años después

Esta temporada 2021 estaba proyectado que el jugador cobrara solo 11 millones 64 mil dólares, después de que entraría al cuarto año de su contrato de novato, pero tras analizar el costo beneficio para la organización, la oficina central no quiso dejar nada a la especulación. Tomó tiempo, de hecho más del que el equipo esperaba, pero el día de hoy por fin pueden decir: tenemos garantizado a uno de los mejores (sino es que el mejor en la liga) en la posición.

Los números de Ryan Ramczyk en cuatro temporadas con los Saints

En cuatro años suma 10 capturas y 10 golpes al quarterback, cosa que lo convierte en el mejor de la liga. Gracias a estos impresionantes números, el acuerdo que tenía el jugador de los Philadelphia Eagles, Lane Jonhson, que por temporada cobra $18 millones, el tackle de los Saints ingresará $19.2 millones de dólares por temporada para superarlo.

Te puede interesar: Novak Djokovic, en busca del Golden Slam