Novak Djokovic, en busca del Golden Slam

El número 1 del mundo, Novak Djokovic, busca coronarse en Wimbledon y también alcanzar la hazaña del “Golden Slam”. Nole lleva un gran 2021, ya que obtuvo los dos Grand Slams disputados hasta el momento: el Australian Open y Roland Garros.

Ahora, se encuentra en carrera por conseguir Wimbledon, que de levantar el título, en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 apuntará a la medalla de oro para quedar a un paso de ganar el US Open y así, obtener lo que se conoce como “Golden Slam”.

Esta es una mención de honor que se ganan los tenistas que en un mismo año consiguieron ser campeones en los cuatro Grand Slams y colgarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de ese respectivo año. Hasta ahora, la única persona que lo logró fue Steffi Graf en 1988.

Tras su última victoria ante Kevin Anderson, Nole ha dejado claro que uno de sus grandes objetivos es conseguir más Grand Slams.

“Espero poder alcanzar la cima en torneos de Grand Slams de nuestro deporte. Ya lo he dicho en constantes ocasiones. En esta etapa de mi carrera, los Grand Slams son los torneos que más me importan. Por supuesto, los Masters 1000 y las ATP Finals son también importantes por el hecho de intentar mantenerme como el número uno del mundo. Aún así, no me escondo y afirmo que mi gran objetivo es jugar bien en los Grand Slams y en los Juegos Olímpicos”, confesó Djokovic.

Djokovic no se confía en Wimbledon

Nole, también comentó sobre aquella anécdota en 2016, cuando llegó a Wimbledon habiendo ganado los dos primeros Grand Slams del año y luego cayó en tercera ronda ante Querrey, por lo que no quiere confiarse.

“Dije en la primera rueda de prensa del torneo que voy a tratar de aprender de la experiencia que tuve en 2016, cuando conseguí ganar los dos primeros Grand Slams del año y venía aquí sintiéndome genial. Luego perdí en tercera ronda ante un fantástico jugador como es Querrey que en hierba se desenvuelve muy bien. Ese día me sentí un poco diferente, quizás un poco desinflado”, dijo Djokovic.

