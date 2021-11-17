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Resucita Kansas City y Previa de la Semana 11 | El Ritual Podcast NFL

Después de varias semanas sin jugar bien, por fin Mahomes respondió ante los Raiders, y los Jefes de Kansas City parecen encontrar la luz al final del túnel.

Patrick Mahomes, QB de los Kansas City Chiefs

Escrito por: Azteca Deportes

El mariscal de campo Patrick Mahomes lanzó cinco pases de touchdown y recuperó la forma después de un periodo de inestabilidad, y los Chiefs ascendieron al primer lugar en la División Oeste de la Conferencia Americana al derrotar como visitantes 14-41 a los Raiders de Las Vegas.

El análisis sobre la actualidad de los Chiefs el en nuevo episodio de El Ritual Podcast, que pueden escuchar en todas las plataformas incluyendo Spotify, Apple Podcast, Deezer, y muchas más.

Mahomes terminó con 35 de 50 pases para 406 yardas y cinco envíos de anotación.

Tom Brady y los 'Bucs', dos derrotas consecutivas

Al mariscal de campo estelar Tom Brady se le está escapando la magia y, por segundo partido consecutivo, es superado con contundencia.

Brady fue interceptado dos veces por Washington, que venció 29-19 a los Buccaneers de Tampa Bay.

Brady fue interceptado dos veces en sus primeros seis pases y los Buccaneers tuvieron una serie de 19 jugadas que mató el reloj y que selló el triunfo sorpresivo de Washington.

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Brady terminó con 23 de 34 pases para 220 yardas y dos pases de touchdown, pero lanzó dos interceptaciones, igual que durante la derrota en Nueva Orleans hace dos semanas.

Los Rams de Los Angeles, a la baja

Otro equipo que no encuentra sus mejores formas es el de los Rams de Los Angeles, que en el duelo del lunes por la noche ante los 49ers de San Francisco, cayó con una pobre exhibición a la ofensiva.

El este episodio de El Ritual Podcast analizamos las razones por las que los dirigidos por Sean McVay no lograron, por segunda semana al hilo, dar una exhibición aprobatoria, con todo y los flamantes refuerzos que han llegado al equipo en los últimos días.

Además, escucha el análisis sobre las lesiones más importantes de la semana, y la Previa de la Semana 11, que llega con partidos muy emocionantes.

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