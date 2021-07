Richard Sherman a la cárcel tras incidente cercano a Seattle

A las 6:08 de la mañana, tiempo del pacífico, el jugador de la NFL Richard Sherman fue arrestado en la Ciudad de Seattle y es acusado de robo con violencia doméstica de acuerdo a los registros públicos. Después de que fuera detenido por la policía se le negó la fianza (es algo común en estos cargos hasta que se presente frente a un juez) y por eso fue fichado en el Centro Correccional del Condado de King.

En todos los casos donde el cargo sea violencia doméstica ipso facto la posibilidad de salir bajo fianza durante el periodo de investigación del incidente y desahogo de pruebas no es procedente por lo que deberá permanecer en el Centro Correccional.

Los cargos en contra del jugador son que “supuestamente” llegó a casa de un familiar y trató ingresar, mediante el uso de la fuerza, por lo que tras el reporte al 911 oficiales llegaron al domicilio donde terminarían arrestando a Sherman. De acuerdo con el reporte de los oficiales en el lugar de los hechos el jugador no respondió a las peticiones y comenzó un altercado.

Aunado a esta investigación también hay otra en desarrollo con un incidente en el que presuntamente el automóvil a nombre del jugador chocó contra una barrera de cemento, no se reportó el accidente y el auto lo encontraron abandonado horas después. De acuerdo con la patrulla estatal encargada de llevar la pesquisa, aunado al choque sin reportar están analizado el manejar bajo influencia (DUI) cerca de una zona de construcción donde se registró el incidente.

La esposa del jugador, Ashley Moss, ofreció una entrevista al rotativo Seattle Times donde comentó lo siguiente: “En este momento no vamos a hacer declaraciones, excepto que no hizo daño a nadie. Mis hijos no resultaron heridos en el incidente. Es una buena persona y este no es su comportamiento, estamos bien intentado sacarlo, quiero aclarar y quiero que la gente sepa que nadie resultó herido”.

El jugador podría tener la oportunidad de salir bajo fianza pero antes deberá comparecer frente a un tribunal del condado de King.

NFLPA habló del caso

La asociación de jugadores de la NFL, publicó un comunicado en redes sociales explicando: “Anoche nos informaron del arresto de uno de nuestros jugadores por un presunto incidente de violencia doméstica y activamos nuestro protocolo de crisis de violencia doméstica para la protección y el apoyo de todos los involucrados”.



Además explicaron que continuarán “monitoreando los eventos de cerca a medida que se nos proporcionen más datos”.