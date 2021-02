“Tom Brady deshonró al futbol": exigen una disculpa al quarterback de Tampa Bay

El legendario mariscal de campo Tom Brady no la ha pasado nada mal desde que ayudó a los Bucaneros de Tampa Bay a ganar el segundo Super Bowl en su historia, séptimo en su carrera como quarterback, tras vencer en el Super Bowl LV a los Jefes de Kansas City.

De festejo en festejo, Brady ha sido captado incluso en estado inconveniente luego del pase el barco que organizó la franquicia campeona de la NFL, en donde además se atrevió a lanzar de un bote a otro el trofeo Vince Lombardi, lo que desató la furia de Lorraine Grohs, hija del diseñador del icónico trofeo de campeón, y quien exigió disculpas del mejor pasador en la historia de este deporte.

“Personalmente, me gustaría (que ofreciera) una disculpa, no solo para mí, mi familia y los otros plateros, sino para los fanáticos, todos los fanáticos del fútbol y los otros jugadores de su equipo”, declaró Grohs, tras ver las imágenes, para luego explicar detalladamente el trabajo que requiere una pieza como estas.

“Mi padre tuvo que cincelar las costuras, tuvo que cincelar las costuras a mano. Hay un artículo de periódico que lo muestra trabajando en ese trofeo. La pelota está formada totalmente a mano y la base también está estructurada con trabajos muy delicados”.

TB12 lanzó el trofeo desde su yate, hacia otra embarcación en la que se encontraba el ala cerrada Rob Gronkowski, quien lleva muchos años jugando con Brady. Se vivió un momento de tensión al momento de lanzar el objeto creado en la empresa Tiffany & Co., y afortunadamente no pasó a mayores pues aterrizó sano y salvo en las manos de Gronk, algo que no suavizó el enojo de Lorraine Grohs.

“Simplemente me molestó que este trofeo fuera deshonrado y faltado al respeto al ser lanzado como si fuera una pelota de fútbol real”, finalizó.