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VIDEO: El noble gesto de Isaac Alarcón, jugador de los Cowboys, que está conquistando a todo México

Isaac Alarcón, no sólo se enfoca en tener un lugar con los Dallas Cowboys, sino también en ayudar a otros que han sido afectados por el COVID.

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El liniero ofensivo llegando al entrenamiento de los Dallas Cowboys.

Escrito por: Azteca Deportes

DALLAS, Texas.- El lindero ofensivo de los Dallas Cowboys, Isaac Alarcón, no sólo está enfocado en ser un indispensable de los Vaqueros, sino también de ayudar a otros que fueron afectados por la pandemia.

Ante esto, el originario de Monterrey decidió crear una iniciativa para ayudar a toda persona que se quedó sin trabajo por los estragos que ha traído el COVID.

Por medio de un video que publicó en su cuenta personal de Instagram, el jugador de la NFL dio a conocer que promocionará en sus redes sociales los negocios de las personas que están buscando como salir adelante ante esta crisis.

El jugador abrió esta convocatoria por un mes, y así la gente tendrá la oportunidad de poder promocionarse sin ningún costo y pueda mejorar sus ingresos.

Mientras que hasta el momento, Alarcón se mantiene entrenando con el equipo de los Dallas en las reservas, en busca de tener una oportunidad para la próxima temporada.

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