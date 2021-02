“Viva el rey, no se murió el rey anterior”, Tom Brady y sus siete anillos

Las expectativas alrededor del Súper Bowl fueron muchas y lo que dejó hacer la defensa de Bucaneros a Kansas City fue muy poco (por no escribir nada) y así cuarto a cuarto se acercaba lo que parecía inevitable, Tom Brady consigue con otro equipo un Súper Bowl más además de su quinto distintivo como jugador más valioso del partido.

Si al inicio de la temporada uno hubiera escrito: Tom Brady llega a los Bucaneros y ganará el Súper Bowl, sonaba por decir lo menos “aventurero” pero hoy es una realidad. Tampa Bay ha hecho historia dentro del deporte; llegando a postemporada y eventualmente ganar el Súper Bowl después de que el año pasado no clasificaran. Romper la maldición de que un equipo que presta su estadio no llega al Súper Bowl, quitar la idea de que lo “viejo” no puede competir contra los “jóvenes” y sobre todo hacer más grande el hito deportivo de este jugador.

Cada vez son menos los argumentos con los que se puede “justificar” o internar “racionalizar” el caso de Tom Brady. Se terminará es infructífera discusión de si es o no el mejor de todos los tiempos y no me queda más que hacer la “humilde recomendación” de que los disfruten mientras esté activo.

Tom Brady tiene su séptimo anillo

Los números no juegan eso es cierto pero “ah como pesan”. Bucaneros es el campeón de la temporada, lograron algo que después de 55 años parecía imposible, Brady tiene su séptimo anillo, muchos de los integrantes de los Bucaneros por primera ocasión son campeones y también darle el mérito necesario a la organización por hacer la apuesta más arriesgada de todas, creer en sus jugadores y darle segundas inclusive terceras oportunidades a jugadores dentro de la liga, hoy ha rendido frutos y será recordada por muchos años lo hecho por los bucaneros de Tampa Bay en su casa.