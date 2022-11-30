El rival de México si avanza a Octavos de Final de Qatar 2022

Instalados en Octavos de Final, la Selección de Francia espera rival. Luego de sus tres partidos de Fase de Grupos, el equipo dirigido por Didier Deschamps lidera el Grupo D, sector en el que esperan los resultados del Grupo C para conocer los enfrentamientos de la siguiente instancia y México podría ser el oponente.

En caso de que la Selección Mexicana logre avanzar, el conjunto de Gerardo Martino puede acceder a la siguiente ronda como segundo lugar del Grupo C.

Para las eliminatorias, el Grupo C y D chocan enfrentando al primer lugar del D contra el segundo puesto del C, por lo que México se enfrentaría ante los defensores de la Copa del Mundo.

Durante la Fase de Grupos, ‘Le Bleus’ registraron 6 puntos. El cuadro de Francia tuvo un registro de dos partidos ganados, ante Australia y Dinamarca, perdiendo en la Fecha 3 frente a Túnez en un encuentro en el que Didier Deschamps dejaría en la banca a Olivier Giroud y le daría ingreso a Kylian Mbappé en el complemento.

Si el equipo del ‘Tata’ Martino logra conseguir el boleto a Octavos de Final, el encuentro entre México y Francia se disputaría el domingo 4 de diciembre en punto de las 9:00 horas, tiempo del Centro de México en la cancha del Estadio Ahmed bin Ali.

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¿Qué necesita México para avanzar a Octavos de Final?

Para poder avanzar a la ronda de eliminatoria directa, la Selección Mexicana debe vencer de forma obligada a Arabia Saudita. Si el equipo comandado por Gerardo Martino gana el compromiso por diferencia de cuatro goles, no depende del resultado del juego entre Polonia y Argentina.

El partido de la Selección Mexicana frente a Arabia Saudita se juga en la cancha del Estadio Lusail.

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