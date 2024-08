El rival que tendría Cruz Azul en los Octavos de Final de la Leagues Cup 2024

Ha comenzado la actividad de los Dieciseisavos de Final de la Leagues Cup 2024. La fase arrancó desde el miércoles 7 de agosto del 2024 y termina hasta el viernes 9 de agosto del 2024.

Hasta el momento, los encuentros que se van a disputar son: miércoles 7 de agosto del 2024 LAFC, Pumas e Inter Miami son los equipos que han logrado avanzar a los Octavos de Final. Los partidos que faltan por definirse son: Tigres vs Pachuca, Seattle Sounders vs LA Galaxy y SJ Earthquakes vs Necaxa, New England Revolution vs New York City FC, Orlando City SC vs Cruz Azul, Philadelphia Union vs CF Montreal, Cincinnati vs Santos, Columbus Crew vs Sporting KC, St. Louis City SC vs Portland Timbers, Mazatlán vs DC United, Toluca vs Houston Dynamo, Juárez vs Colorado Rapids y América vs Atlas.

El posible rival de Cruz Azul en Octavos de Final

Uno de los equipos que ha llenado de ilusión a su afición es Cruz Azul. El equipo celeste logró avanzar en el segundo lugar del Grupo Este 4 al conseguir tres puntos. La Máquina empató los dos encuentros y terminó ganando uno desde los once pasos.

El próximo viernes 9 de agosto del 2024, se enfrentará al Orlando City. El partido será en el Estadio Inter&Co en punto de las 17:30 horas tiempo del centro de México.

Si la Máquina logra ganar el partido, avanza a los Octavos de Final en donde se va a enfrentar al equipo ganador del partido de DC United vs Mazatlán.

