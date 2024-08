¡Última hora! Noah Lyles abandona los Juegos Olímpicos de París tras haber competido con COVID

Este jueves 8 de agosto del 2024, el atleta Noah Lyles compitió por medalla en 200m y logró conseguir el bronce. Posteriormente, se dio a conocer que hizo su participación estando contagiado por Covid.

Al terminar la carrera, tuvo que recibir asistencia médica pues terminó agotado del gran esfuerzo que hizo. A las pocas horas decidió mandar un mensaje en sus redes sociales en el que anunció que su participación en París 2024 ha terminado a pesar de que estaba considerado para que compitiera en la final masculina de 4x100 m el viernes.

El mensaje de Noah Lyles

El atleta Noah Lyles mandó un contundente mensaje en sus redes sociales, en el que acompañado de dos fotografías, primero le agradeció a dios por dejarlo participar en los Juegos Olímpicos. Posteriormente, felicitó a los competidores de que participaron en la final, agradeció el apoyo que todos le han dado y detalló que puede ser el final de su participación en los juegos.

Por último, detalló que no son los olímpicos que soñó pero que le han dejado una gran alegría en su corazón y que espera que todos hayan disfrutado del espectáculo.

“¡Primero quiero dar gracias a Dios por hacerme pasar por todos estos Juegos Olímpicos! Segundo, quiero felicitar a @tebogo_letsile_ , @kenny_bednarek y a todos los demás por una increíble final olímpica de 200m. Finalmente quiero agradecer a todos por los mensajes de apoyo. Creo que este será el final de mis Juegos Olímpicos de 2024. No es el Olímpico que soñé pero me ha dejado con tanta alegría en mi corazón. Espero que todos hayan disfrutado del espectáculo. Ya sea que me apoyabas o en contra de mí, tienes que admitir que me miraste, ¿no? Nos vemos la próxima vez”.

