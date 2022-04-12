Confirmados los rivales de la Selección Mexicana previo a Qatar 2022

La Selección Mexicana ya tiene rivales previo al Mundial de Qatar 2022. Una vez que se confirmaron los rivales a los que se medirá México en la próxima justa invernal, los directivos buscaron enfrentamiento que se asemejen a los equipos contra los que jugarán.

El conjunto que dirige Gerardo 'Tata' Martino debuta ante Polonia, el 22 de noviembre; después vs Argentina, el 26 del mismo mes; y cierran su participación en la Fase de Grupos el 30 frente a Arabia Saudita.

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Estos son los rivales que tendrá México previo a la Copa del Mundo

De acuerdo con información de nuestro insider, David Medrano, la Selección Mexicana se medirá ante Nigeria, Ecuador -que ya estaba confirmado-, Uruguay y Paraguay. Todos los duelos se jugarán en Estados Unidos, aún con fechas por confimar.

Nigeria, Ecuador, Uruguay y Paraguay serán los próximos rivales de México en Usa. Mañana SUM lo anunciará en Dallas. — david medrano felix (@medranoazteca) April 12, 2022

Duelos de la Selección Mexicana en la Nations League

Además de dichos rivales, el 'Tata' Martino y sus pupilos tienen como compromiso para el verano la Nations League. En el certamen continental, México debutará ante Surinam, el 11 de junio, con sede por confirmarse, pero será en territorio azteca; mientras que, la segund fecha la disputarán ante Jamaica, en tierras caribeñas, el próximo 14 de junio del mismo mes.

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