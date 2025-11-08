Exestrella de la NFL fue detenido en Dubái por un un terrible crimen que cometió en Estados Unidos

El polémico exreceptor de la NFL, Antonio Brown, fue detenido en Dubái y será extraditado a los Estados Unidos en donde se le acusa de intento de homicidio tras un altercado ocurrido en Miami durante un evento de boxeo entre influencers.

Antonio Brown es acusado de intento de homicidio

Los hechos por los que se le acusan a Brown ocurrieron en mayo de 2025, cuando el exjugador de equipos como Tampa Bay Buccaneers le arrebató una pistola a un miembro del personal de seguridad y le disparó en un par de ocasiones a un hombre identificado como Zul-Qarnain Kwame Nantambu, con quien se había peleado previamente.

De acuerdo con las declaraciones de Nantambu, una de las balas que disparó Brown le rozó el cuello, por lo que de encontrarse culpable, el exjugador podría pasar una pena de hasta 15 años de prisión y una multa de hasta 10 mil dólares.

Por su parte, la versión de Brown señala que sufrió un intento de asalto y amenazas de muerte y que se vio obligado a actuar en legítima defensa.

"Los medios aún no han contado esta historia… sino que han creado una imagen falsa de mí. Esa noche luché por mi vida contra sus intenciones”, aseguró Brown.

El exjugador fue detenido la noche de los incidentes, pero liberado más tarde tras compartir su versión de los hechos.

Qué pasará con Antonio Brown tras su detención de Dubái

Luego de ser detenido en Dubái, Antonio Brown fue extraditado al condado de Essex, Nueva Jersey, en donde espera por una decisión judicial para ser trasladado a Miami.

Brown ha protagonizado numerosos incidentes con la justicia, además de indisciplinas que le costaron su carrera en la NFL.

El exreceptor fue echado de Tampa Bay tras quitarse el uniforme en pleno partido que perdían los Buccaners ante New York Jets. También ha enfrentado problemas con la justicia como agresión a un conductor de camión de mudanzas, cargos por violencia doméstica, falta de pago de manutención infantil, entre otros.

