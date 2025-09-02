Tras ser descartado por Efraín Juárez y Pumas, ahora está a un paso de jugar en Europa

Después de rescindir de su contrato con los Pumas de la UNAM, el lateral izquierdo Robert Ergas podría estar cerca de firmar con su nuevo equipo, uno en Europa.

Sería en una de las ligas menos populares del Viejo Continente: específicamente con el Aris Limassol de la Primera División de Chipre, con quienes estaría cerca de firmar contrato por dos temporadas y con opción a uno más.

Robert Ergas podría jugar en Europa

A pesar de que no se ha oficializado nada son varios rumores los que lo señalan como nuevo futbolista del Aris, e incluso se dice que lo único que falta por completar son los exámenes médicos para ya nada más firmar el cierre del acuerdo.

Desde su salida del equipo del Pedregal, Ergas se convirtió en agente libre y ahora está listo para dar el salto al Viejo Continente y lo único que faltaría es justamente la firma de contrato que asegure su desvinculación total de los universitarios. Incluso hay rumores que indican que ya está en Chipre para ultimar detalles con el que sería su nuevo equipo.

¿Quién es Robert Ergas, el exjugador de Pumas que podría jugar en Europa?

Robert Ergas, de 27 años se desempeña como lateral izquierdo o extremo por izquierda. Tras su paso por Pumas, donde disputó 76 partidos, anotó 2 goles y dio 9 asistencias, quedó libre el pasado 8 de julio de 2025.

El Aris Limassol es un club histórico de Chipre que disputa sus partidos como local en el Tsirion Stadium y viste colores verde y blanco y aunque no tiene una base de aficionados tan grande como otros equipos del país, sí cuenta con una afición muy leal y comprometida. El club ha tenido éxitos recientes: obtuvo su primer campeonato nacional en la temporada 2022-23 y participó en competiciones europeas como la Champions League y la Europa Conference League

