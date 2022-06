Robert Lewandowski propone trato para salir del Bayern Munich

El delantero polaco, Robert Lewandowski volvió a externar su deseo de salir del Bayern Munich, club con el que logró lo más alto del futbol mundial, pues ganó prácticamente todo con el conjunto alemán; ahora el atacante buscará un nuevo reto en su carrera.

Lewandowski está conciente de que debe llegar a un acuerdo bien pensado, pues aún le queda un año de contrato, el ariete polaco agregó que no quiere forzar nada y que de lo que se trata es de buscar la mejor solución para todos.

Robert Lewandowski es el mejor delantero del 2021

“Tengo todavía un año de contrato, por eso he pedido al club el visto bueno para un traspaso. Creo que en la situación actual es la mejor solución sobre todo porque el club todavía puede recibir dinero la transferencia. No quiero forzar nada, no se trata de eso. Se trata de buscar la mejor solución. Hay que enfriar las emociones, quiero hablar con tranquilidad y no a través de los medios”, comentó el jugador de 33 años al diario “Bild”.

El director deportivo del Bayern, Hasan Salihamidzic informó a los medios de UNA conversación, en la que según fue Lewandowski quien hizo la llamada, en dicha comunicación se le reiteró que la postura del club es que el jugador debe cumplir su contrato, esto mismo lo han dicho de manera pública el presidente del Bayern Munich, Herbert Hainer y el presidente del Consejo Directivo Oliver Kahn.

Barcelona es un posible destino del Robert Lewandowski

Los rumores de que el Barcelona desea contratar al polaco Robert Lewandowski, el contrato con el cuadro alemán se termina en junio de 2023, esto pone dos situaciones, en el caso que el Bayern Munich decida hacer valer su contrato, el jugador podrá negociarse en seis meses con cualquier equipo desde ahorapara llegar gratis el próximo año, estya situación tampoco le conviene al club bávaro, pues perdería un ingreso importante y no le sacaría jugo a una de sus últimas joyas.

