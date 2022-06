Florentino Pérez envía buenos deseos al Barcelona sobre su crisis económica

Durante la noche de este miércoles, tiempo del Centro de México, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, fue entrevistado en un programa español en el que habló de varios temas de actualidad. Entre las declaraciones que dejó, destacaron los buenos deseos que envió al odiado rival, el Barcelona, que se encuentra en medio de una de sus peores crisis económicas en la historia.

“Saldrá adelante, seguro. ¿Por qué no va a salir adelante? En la vida hay situaciones económicas mejores y peores. Es uno de los grandes clubes que hay en el mundo. Es un club solvente, podrá pasar por una situación difícil, pero seguro tiene mecanismos para salir adelante. Lo deseamos todos por el bien del fútbol español”, declaró para el programa, El Chiringuito.

El cuadro catalán se encuentra envuelto en la polémi

ca, ya que tendría que pagar una multa de 30 millones de euros, tras un escándalo relacionado con un proveedor de tecnología publicitaria, por lo que sería otro golpe a su economía.

Por otra parte, el presidente del cuadro merengue fue cuestionado sobre los rumores que sitúan a Robert Lewandowski, delantero del Bayern Munich, en el conjunto culé.

“Eso no lo sé, en LaLiga deben ser los directores deportivos del Barça, algunas veces dicen que no pueden fichar, otras veces que sí, déjenle al Barcelona que haga lo que crea oportuno, pero no le condicionen”.

Finalmente, Florentino Pérez reveló si se alegró de que Lionel Messi se fuera del Barcelona.

“El otro día se despidió Marcelo también entre lágrimas, después de 16 años. Eso pasa en clubes con jugadores tan queridos y tan buenos y que han estado toda su vida. El día que se van cómo no van a llorar. Son humanos y lo sienten, pero yo no me alegro que se vaya de un equipo o venga otro”.