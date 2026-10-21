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El jugador de Pumas que sería el REFUERZO PERFECTO para Cruz Azul en 2027

Se trata de uno de los mejores jugadores que Pumas ha tenido a lo largo de este año, por lo que sería el refuerzo idóneo para Cruz Azul de cara al 2027.

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|Instagram: Robert Morales

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

La Máquina de Cruz Azul es uno de los equipos que seguramente estará en la próxima Liguilla del futbol mexicano; sin embargo, también es una realidad que es un cuadro que necesita reforzar su apartado ofensivo de cara al siguiente torneo para tener un plantel aún más completo.

cruz azul

En ese sentido, vale decir que existe un jugador, que forma parte de los Pumas, y que sería un gran refuerzo para Cruz Azul, equipo que dicho sea de paso ha sido uno de los que más ha sufrido cada vez que se enfrentan debido a su dinámica, velocidad y golpeo de balón.

¿Qué jugador de Pumas sería un gran refuerzo para Cruz Azul?

Antes de su llegada al Toluca y su posterior cesión a los Pumas de la UNAM, Cruz Azul tuvo en su carpeta de posibles refuerzos a Robert Morales, delantero que recientemente regresó a la Selección de Paraguay y que es uno de los atacantes más completos de la Liga BBVA MX.

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Vale decir que Robert Morales le pertenece a Toluca; sin embargo, el club decidió prestarlo durante un año a Pumas, equipo con el que llegó a la gran final del torneo pasado misma que perdió precisamente ante Cruz Azul, equipo que ahora podría estar interesado en adquirirlo.

¿Qué debe hacer Cruz Azul para fichar a Robert Morales?

Si se considera que el préstamo de la Pantera termina a finales de este año, entonces la directiva de Cruz Azul tendría que sentarse con la de Toluca para negociar una posible compra, lo anterior entendiendo que actualmente los Diablos tienen en el eje de ataque a Federico Viñas y Paulinho.

En esencia, la participación de la Pantera con los Pumas ha superado por completo las expectativas, pues en los diez meses que ha formado parte de la institución del Pedregal el guaraní acumula 13 anotaciones y cinco pases a gol en poco más de 3,000 minutos disputados en el campo.

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