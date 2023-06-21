Revelan quien ocupará el lugar de Alexis Vega en la Copa Oro

Luego de que Alexis Vega se quedara fuera de la Copa Oro 2023, se determinó que Roberto “El Piojo” Alvarado tome el lugar que dejó su compañero de las Chivas de Guadalajara.

“La Dirección de Selecciones Nacionales informa que Roberto Carlos Alvarado, jugador del Club Guadalajara, fue inscrito por la Selección Nacional de México para tomar parte de la Copa Oro 2023. El jugador ocupa el lugar que por lesión dejó vacante Alexis Vega”.

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Vega viene arrastrando una lesión en la rodilla derecha, misma que lo marginó por varias jornadas en el Torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX, y en la concentración con la Selección Mexicana en la gira de amistosos, Nations League de la Concacaf y rumbo a Copa Oro, no se recuperó y se tomó la decisión de que regresara a la pretemporada de su equipo, las Chivas Rayadas de Guadalajara para continuar su recuperación y estar al 100 por ciento para el Apertura 2023.

Eran dos opciones para que tomaran el lugar de Vega en la lista de la Copa Oro 2023, pues en un documento preeliminar que se entregó a Concacaf de 40 jugadores, Diego Lainez y Alvarado tienen una posición similar para tomar ese puesto en el sistema de Jaime Lozano.

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¿Cuándo debuta México en la Copa Oro?

El cuadro nacional y Jaime Lozano debutarán en la edición 2023 de la Copa Oro ante Honduras este domingo 25 de junio a las 5:50 pm por las plataformas digitales de TV Azteca Deportes y la señal de Azteca 7.

La narración será comandada por Christian Martinoli, en el análisis Luis García, con los comentarios de Luis Roberto Alves Zague y Jorge Campos “El Inmortal”, mientras que en cancha estará David Medrano y Omar Villarreal; además Gerardo Velazquez de León e Inés Sainz nos llevarán otro ángulo del partido y rivales del cuadro nacional azteca.

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