La Roca Campa, mentalizado en someter a Teófimo López en Las Vegas

Este sábado 13 de agosto, el peleador mexicano Pedro Roca Campa, enfrentará uno de los desafíos más importantes en su carrera, cuando se encuentre ante Teófimo López en Las Vegas, en combate que podrás ver EN VIVO por Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra aplicación a las 11:00 PM .

El pleito tiene especial atención, pues será el retorno de Teófimo tras la caída más dolorosa en su carrera, pero además porque va de los pesos ligeros hasta los superligeros, donde la bienvenida se la dará un Roca Campa enfocado en la victoria, a sabiendas que es su gran oportunidad de subir escalones y atraer más reflectores.

Pedro Campa promete dar su mejor pelea ante Teófimo López

Para la Roca Campa , además es su arribo a un combate a Las Vegas, ciudad en la que nunca se ha presentado y en un sitio que se va haciendo de prestigio como el Resort World de la Ciudad que nunca duerme.

Roca Campa, por todo ante Teófimo López

A días de su pleito ante Teófimo López , el peleador Pedro Roca Campa explicó que esta es la pelea que le abriría el camino para un cetro de título mundial.

“Es la puerta que me abre el camino a una pelea de título del mundo, lo sé que ganando esta pelea estoy a nada de una pelea de campeonato. Voy a dejar todo arriba del ring, que no quede ninguna duda, para eso me estoy preparando y voy a demostrar de qué estoy hecho”, indicó Roca Campa.

El pugilista azteca de 30 años, llega con marca de 34 victorias, 23 por la vía del nocaut, una derrota por nocaut más un empate.

En sus últimas cinco peleas no ha conocido la derrota. Empató en abril del 2019 ante Abner López; en octubre del 2019 venció a Kenin Betancourt por nocaut; en febrero del 2021 derrotó por decisión mayoritaria a Carlos Cadena.

Noqueó en agosto del año pasado a Abimael Cruz, y en su última reyerta, despachó a Carlos Sánchez por nocaut en marzo del presente año.