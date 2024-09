¡BOMBAZO! Mazatlán anuncia refuerzo mexicano proveniente de Europa

Es oficial. Tras el cierre del mercado de fichajes en la Liga BBVA MX, Mazatlán ha anunciado un nuevo refuerzo que se incorpora al equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich para el Torneo Apertura 2024.

Proveniente del futbol europeo, la escuadra de los Cañoneros ha cerrado filas para encarar el resto del certamen, mismo en el que de luego de seis partidos disputados, se ubican en el lugar 13 de la tabla general con registro de una victoria, dos empates y tres partidos perdidos.

Rumbo a la Jornada 7 del campeonato, misma en el que Mazatlán visita a los Bravos de Juárez, el equipo de La Perla del Pacífico ha anunciado a Rodolfo Pizarro como nuevo refuerzo, quien deja al AEK Atenas para firmar con el conjunto de la Liga BBVA MX tras su paso por el Viejo Continente.

Why so serious? HAHAHAHAHAHA #ARREbatando ⚓️ pic.twitter.com/BOf40BpKhn

— Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) September 16, 2024