Rayados pagó más de 300 millones por él, y así fue vital en la final contra América

Rayados de Monterrey cuenta con una de las infraestructuras más importantes y llamativas que existen en la Liga BBVA MX, por lo que es, junto con equipos como Tigres, América, Cruz Azul y Toluca, una escuadra que no escatima en dinero al momento de traer a alguien que le interesa a la directiva.

Colectivamente, al América no le alcanza

Una situación como esta ocurrió hace ocho años, cuando el equipo del norte del país desembolsó más de 300 millones de pesos en un futbolista que la había roto en Chivas y que, ahora, pasó a formar parte de Rayados, motivo por el cual luce interesante conocer más sobre este fichaje.

¿Cómo fue el paso de Rodolfo Pizarro en Rayados?

Fue en mayo del 2018 cuando Rayados de Monterrey concretó el fichaje de Rodolfo Pizarro directamente del Rebaño Sagrado. Distintas fuentes aseguran que la directiva regiomontana no tuvo problema en pagar hasta 18 millones de dólares por él; es decir, más de 300 millones de pesos al tipo de cambio actual.

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Cuando más lo necesitaba Rayados, despertó. En Concachampions y en Liga MX, Rodolfo Pizarro ha marcando diferencia en partidos del alto riesgo. DISTINTO. pic.twitter.com/gCA2LnEphG — Invictos (@InvictosSomos) May 13, 2019

Con el dinero invertido Rayados esperaba mucho del mediocampista mexicano, el cual realmente respondió en la cancha luego de formar parte del campeonato en la Concachampions que el conjunto de Nuevo León obtuvo en el año 2019, confirmando así su fortaleza a nivel CONCACAF.

Del mismo modo, Rodolfo Pizarro formó parte del título del torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX en donde los Rayados de Monterrey vencieron a las Águilas del América en la cancha del Estadio Banorte, destacando su labor con el balón, la forma en cómo conectaba el campo y su sacrificio al momento de defender.

¿Cuáles fueron los números de Rodolfo Pizarro en Rayados?

Pizarro tuvo otro periodo en Rayados menos exitoso, por lo que se le recuerda más por su primera versión en el campo. Fue así como el jugador mexicano le dijo adiós a la institución luego de sumar 10 anotaciones y ocho pases a gol en 6,302 minutos distribuidos en 96 compromisos.

