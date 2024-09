Rodolfo Pizarro: “Ir a Grecia, la peor decisión que he tomado en mi carrera”

En una entrevista exclusiva para Azteca Deportes , el ex jugador del AEK de Atenas confesó que su experiencia en el fútbol griego fue una de las más difíciles de su carrera.

“Diría que ha sido la peor decisión que he tomado, porque la verdad no pude hacer lo que lo que más me gusta (jugar)", aseguró Pizarro. El volante mexicano no encontró la regularidad esperada en el equipo helénico, disputando apenas 22 partidos y viendo mermado su rendimiento debido a problemas físicos y diferencias con la directiva.

“Si lo tuviera que volver a tomar, no lo hubiera tomado, ¿verdad? viendo las cosas que hubieran pasado. Son cuestiones de la vida, te hace aprender, te hace valorar las cosas”, agregó.

La mala relación de Pizarro con los dirigentes del AEK

Las tensiones con la directiva del AEK de Atenas sobrepasaron al cuerpo técnico, aunque Pizarro aseguró mantener una buena relación con el entrenador Matías Almeyda. “Terminé de la mejor manera con él. Sabes que al final también los que mandan son los de arriba y digo, en ese tema Grecia es mucho, no sé cómo llamarlo, es mucha mafia, por así decirlo. Si aquí el país es corrupto (México), Grecia le da tres vueltas. Entonces, también yo creo que pasó mucho por la directiva que no tenían tampoco confianza”, reveló.

Rodolfo y una nueva ilusión en el futbol mexicano

Pizarro, quien se consagró campeón de Liga MX en tres ocasiones con Pachuca, Chivas y Monterrey, regresa a la competencia mexicana con la ilusión de reencontrarse con su mejor versión. El Mazatlán FC será su nuevo equipo y el escenario donde buscará recuperar el protagonismo que lo caracterizó en el fútbol mexicano.

Rodolfo Pizarro realizó exámenes médicos este miércoles con los Cañoneros, que este día disputan la jornada 8 del Apertura 2024 contra Necaxa en el Estadio El Encanto. El tamaulipeco reveló que espera poder estar disponible para Víctor Manuel Vucetich para el fin de semana cuando Mazatlán visite a Rayados.

