La estrella del Barcelona que sería la SACRIFICADA en el XI para la inclusión de Rodri

El Barcelona confeccionó uno de los mercados de fichajes más interesantes de los últimos años con el objetivo claro de continuar con su dominio en la Liga Española tal y como ocurre desde hace dos años; además, también existe la meta de sumar, finalmente, una Champions League más en su historia.

El escudo no fue suficiente para el Real Madrid

Y es que, si bien dejaron ir a elementos como Ronald Araujo y Robert Lewandowski, la directiva del Barcelona sorprendió con los arribos de Anthony Gordon, Karim Adeyemi y principalmente Rodri, campeón del mundo con la Selección de España que seguramente será titular en el esquema de Hansi Flick.

¿Qué jugador será el sacrificado en el XI del Barcelona para la inclusión de Rodri?

El FC Barcelona suele jugar con una línea de cuatro al fondo, dos contenciones, dos elementos por las bandas y uno más que se ubica detrás del centro delantero. De mantenerse este parado táctico, Rodri sería uno de los contenciones del conjunto blaugrana tal y como ocurrió con el combinado español.

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Champions league night⚽️

thank you for the support culers, see you next week home🤩💙❤️ pic.twitter.com/5vRxY1LSCc — Frenkie de Jong (@DeJongFrenkie21) April 11, 2024

En esencia, los jugadores que disputaron más minutos en estas posiciones durante la temporada pasada fueron Pedri y Frenkie de Jong, y en menor medida otros jugadores como GavI, Marc Bernal, Marc Casadó, Eric García e incluso el mismo Dani Olmo, quien disputó más tiempo en una zona ofensiva.

Si se considera a Rodri como el eje principal de este nuevo proyecto, entonces se espera que su acompañante en el centro del campo del Barcelona sea Pedri, a quien curiosamente sentó en el último Mundial. Con ello, el jugador que podría ser sacrificado en el esquema inicial del club sería Frenkie de Jong.

¿Quién es el jugador más caro de la plantilla actual del Barcelona?

A pesar de que Rodri llega como uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad, la realidad es que está lejos de ser el futbolista más caro de la plantilla del Barcelona. De hecho, el portal Transfermarkt considera a Lamine Yamal como el elemento con la carta más alta al tener un valor de 220 millones de euros.