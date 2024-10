Jugador del América se queda en Estados Unidos: ¿Por qué? Te lo contamos

Finalizado el partido entre el América y las Chivas, de corte amistoso y celebrado en Houston, Texas, el semblante de los jugadores de las Águilas transmitía felicidad; sin embargo, no todo lo que dejó el ‘Clásico Nacional’ fue positivo para su causa.

Rodrigo Aguirre, el autor del primero de los dos goles para la causa azulcrema, tuvo que abandonar el NRG Stadium antes de que finalizara el cotejo, debido a un fuerte choque.

Al minuto 30, el atacante uruguayo salió de la cancha en camilla para recibir atención médica, pero se determinó que no podía continuar en el encuentro y André Jardine se decantó por Ilian Hernández para que tomara su lugar. Éste, a la postre, se adjudicó la segunda y definitiva anotación.

Una vez que culminó el compromiso, que sirvió como festejo por los 108 años de existencia de la entidad más laureada del futbol mexicano, toda la plantilla emplumada, con excepción del delantero charrúa, regresó a la ciudad de México para comenzar a planear la reanudación de la Liga BBVA MX.

Rodrigo Aguirre pasó la noche en el hospital

El ‘Búfalo', quien vive su primer semestre con los de Coapa, fue trasladado a un hospital aledaño y se confirmó que ahí pasará la noche para garantizar su bienestar y descartar algún efecto posterior al golpe que sufrió en la cabeza.

Hasta el momento, no existe un parte médico del club; no obstante, desde el nosocomio, el jugador compartió una fotografía en sus redes sociales, con la frase: “Así estamos” y un emoji de aprobación. La expectativa es que no pasen más de 48 horas para que vuelva a la capital mexicana y se reintegre a la dinámica americanista.

Aguirre se unió, así, a una lista de lesionados que incluye a sus compatriotas Sebastián Cáceres y Brian Rodríguez, quienes no pudieron realizar el viaje a los Estados Unidos por sendas complicaciones físicas y se quedaron a continuar su respectiva rehabilitación para intentar reaparecer en la Jornada 12 del Apertura 2024, frente a Santos Laguna.

