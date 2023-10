Rodrigo Huescas es feliz jugando como carrilero y compartir banda con Antuna

En Cruz Azul sigue sin salir de la mala racha en el Apertura 2023, con tan sólo 11 unidades en lo que va del torneo; sin embargo, para los celestes no todas son malas noticias, Rodrigo Huescas se ha afianzado ya como titular y como referente de la cantera celeste aunque no lo hace en su posición natural debido a que ese lugar es de Uriel Antuna, un futbolista del que Huescas dice haber aprendido mucho.

“Para ser sincero tumbarle el puesto alguien de mucha jerarquía como es Uriel (Antuna) como “Rodo” (Rodolfo Rotondi), como es Moisés (Vieira) son jugadores que la ofensiva tienen una calidad impresionante, aportan bastante y yo creo que lo importante ahora es que estoy jugando y que estoy poniendo de mi parte para que el grupo pueda salir adelante, ahora lo de menos es la posición en dónde juego, creo que ya me adapté un poco más a la de carrilero, llevo tiempo ahí, el proceso en fuerzas básicas fue de extremo pero como dices han salido buenas cosas, malo fuera que no te estuviera aportando nada y qué mejor que jugar con Uriel (Antuna) que ahorita anda volando, es un excelente jugador, porque le he aprendido mucho, te enseña bastante, trabaja muy bien y si lo tienes ahí enfrente, puedes ir con mucho gusto porque es un excelente jugador”, mencionó Rodrigo Huescas en entrevista para Azteca Deportes.

Rodrigo Huescas regresó de una lesión y se ganó la confianza tanto de Ricardo Ferretti como de Joaquín Morano en la lateral derecha, una posición en la que ha conseguido convertirse junto a Marcel Ruiz en el mexicano con más asistencias en el 2023, algo que desconocía.

“Te soy sincero no estaba enterado, yo no sabía, ahora que me lo dices me pone feliz, me pone muy contento, creo que en el torneo he hecho cosas buenas, como cosas malas, todos tenemos cosas que mejorar, pero hemos hecho cosas buenas, yo recuerdo que los torneos pasados hice un buen número de asistencias, me gustaría estar en el top 1 y no en el top cinco (mexicanos y extranjeros), voy a pelear para estar en el top cinco pero ahora que me lo dices me pone feliz y con ganas de cumplir mis objetivos en el día a día en el club”.

Cruz Azul visita la Sultana del Norte este fin de semana y enfrentará a Tigres en una de sus últimas oportunidades por tratar de meterse a la fase final del futbol mexicano.