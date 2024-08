VIDEO: Rodrigo Huescas se lesiona en partido de Conference League con el Copenhague

Malas noticias para el defensa mexicano Rodrigo Huescas, quien tuvo que abandonar la cancha en los primeros minutos del partido que enfrentó a su equipo, el Copenhague, en contra del Ostrava por la UEFA Conference League este miércoles 7 de agosto.

Huescas no pudo continuar en el partido y apenas a los 10 minutos fue sustituido por el georgiano Giorgi Gocholeishvili debido a una lesión, aunque por fortuna no necesitó del carrito de las desgracias para abandonar el campo.

El defensa mexicano ha tenido una destacada participación en sus primeros partidos desde su llegada al Copenhague siendo titular desde la pretemporada, la Superliga y las competiciones de Europeas.

🚨 INJURED 🏥

Rodrigo Huescas was subbed off early on due to an injury, on today’s Conference league qualifier match. 🤕

pic.twitter.com/KPP7WNsDev

— All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) August 7, 2024