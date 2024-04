El futbolista que RECHAZARÍA seguir jugando en Cruz Azul

A pesar de que Cruz Azul se encuentra en la Liguilla directa del Torneo Clausura 2024, el equipo dirigido por Martín Anselmi ya presenta problemas de cara a la Fase Final del certamen, mismo en el que culminaron en el segundo lugar de la tabla general tras la Fase Regular.

El jugador que no seguiría en Cruz Azul

De cara a los Cuartos de Final, instancia en la que los de La Noria esperan rival, el cuadro de La Máquina no ha podido renovar a uno de sus jugadores, pues Rodrigo Huescas se habría negado a extender su vínculo con la institución con el objetivo de poder salir a Europa.

El mediocampista de 20 años de edad tiene contrato vigente con Cruz Azul hasta el verano de 2025, no obstante, al no querer renovar con el equipo, los Cementeros deberán seguir las negociaciones si es que no quieren que Rodrigo Huescas salga libre sin dejarle nada a la institución que dirige Martín Anselmi, pues a partir del 1 de enero del siguiente año, el jugador va a poder negociar de forma libre para definir su futuro a coste cero.

Te puede interesar: ¿Nuevo destino? Captan a representantes de Santiago Giménez en Italia

Huescas emigraría de Cruz Azul a Europa

Y es que diversos rumores colocan al juvenil en las filas de equipos de Países Bajos, Italia, Suiza y Alemania, sin embargo, dichas fuentes no han confirmado a los equipos interesados en el futbolista.

En la presente campaña de la Liga BBVA MX, Rodrigo Huescas ha disputado los 17 partidos de la Fase Regular, siendo titular bajo las instrucciones de Martín Anselmi en 9 ocasiones.

De acuerdo al portal Transfermarkt, el medicampista se encuentra valorado en 5 millones de euros, siendo su precio más alto a lo largo de su carrera.

Te puede interesar: Exjugador de Cruz Azul sufre aparatosa lesión en el futbol peruano