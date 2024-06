Jugador del Real Madrid asegura su continuidad con el campeón de la Champions

El delantero brasileño del Real Madrid Rodrygo Goes cerró la polémica desatada luego de sus declaraciones antes de la final de la Champions League, desmintiendo que dejase su continuidad en el aire y asegurando que se malinterpretaron sus palabras y se mostró convencido de seguir en el club español.

“Te quiero Real Madrid”, publicó Rodrygo Goes en sus redes sociales besando el trofeo de la Champions League, el segundo que conquista con el Real Madrid, y mostrando su sentimiento por el club tras una semana en la que sus declaraciones generaron controversia antes de la cita de Wembley.

Te puede interesar: ¿Por qué Pachuca fue local en la final de la CONCACAF Champions Cup?

Presentación de Vucetich como DT de Mazatlán

“Todo puede pasar”, aseguró en declaraciones realizadas el día de puertas abiertas del Real Madrid en su ciudad deportiva antes de la final. “Tengo contrato aquí, pero los años que he estado fueron un placer para mí", añadió desatando rumores que crecieron cuando en una entrevista realizada semanas antes y que se publicó a tres días de la gran cita, apuntaba al Manchester City como “el mejor equipo del mundo”.

Luego de ser titular y ganar la Champions, Rodrygo aclaró todo lo ocurrido y dio su punto de vista en el césped de Wembley.

Rodrygo asegura su continuidad en el Real Madrid

“El video se hizo aprovechando el momento, se han aprovechado de que había una final de la Champions. Si ves el video, la entrevista está toda cortada, no está al final de la entrevista. Cuando me pregunta si voy a estar toda mi vida en el Real Madrid, yo no tengo forma de saber eso. Dije que quiero estar aquí para siempre, pero que no tengo forma de saberlo”, explicó.

Te puede interesar: VIDEO: Revive el golazo de Lionel Messi con el Inter de Miami

“En la entrevista dije que todavía tengo contrato”, resaltó. “Cuando digo que fue un placer estar aquí todos estos años no lo digo porque me vaya a ir sino porque fueron un placer para mí. Sigue siendo un sueño, tengo contrato y la certeza de que voy a seguir”, sentenció.

¿Cuándo anunciarían la llegada de Mbappé al Real Madrid?

La posible llegada del astro francés Kylian Mbappé al equipo del Real Madrid, que la prensa gala asegura que será anunciado este próximo lunes o más tardar el miércoles, dejaría posiblemente al brasileño fuera del 11 titular del equipo de Carlos Ancelotti.