¡Rodrygo volvió a menospreciar al Real Madrid!

Rodrygo no ha dejado muy bien parada su imagen ante el Real Madrid en los últimos días. El extremo brasileño concedió dos entrevistas a horas de que el club ibérico juegue una final más en la Champions League y sus palabras han dejado mucho que desear para el sentimiento madridista.

El sudamericano charló con GQ y fue contundente al referirse sobre el Manchester City, club al que eliminó el Real Madrid cuartos de final en el torneo continental: “Para mí es el mejor equipo del mundo, el que juega el mejor fútbol. Creo que el rival más difícil ya se fue, aunque eso no quiere decir que vaya a ser fácil”., comentó el ariete del gigante español.

Primer strike

Hace unos días salió un promocional de DAZN sobre una entrevista con Rodrygo y las cosas no salieron muy bien para el ex jugador del Santos: ''Sí, bueno, todo puede pasar. Tengo contrato aquí, pero no sé (quedarme en el Real Madrid)". A lo que pocas horas después, el brasileño salió a desmentir a través de redes sociales y que las palabras se habían cortado para dar entender otra cosa.

Competencia para un puesto

La inminente llegada de Kylian Mbappé a suelo español y con Endrick confirmado para la siguiente temporada abrió las puertas de una posible salida de Rodrygo en el mercado de fichajes. El astro francés no llegaría para ser suplente y con el momento que viven Jude Bellingham y Vinicius Jr sería complicado que Rodrygo se haga de la titularidad.

Por otro lado, la ‘explosión’ de Arda Guler en los últimos partidos del semestre, más la incorporación del todavía jugador del Palmeiras tienen a Rodrygo como principal señalado para una venta a finales de este semestre y puede que haya movimientos durante la Copa América.

