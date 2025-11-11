ROG Xbox Ally X ¿La portátil más poderosa del gaming? | AZE Review

Potenciada por el AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, esta consola portátil está lista para enfrentar juegos AAA sin sudar. La pantalla de 7” Full HD a 120 Hz con FreeSync Premium ofrece una experiencia visual fluida y vibrante.

¿Preocupado por la seguridad? La Ally X incluye un lector de huellas dactilares para un desbloqueo rápido y seguro. Además, cuenta con una entrada para memoria sd, dos puertos USB- tipo C con carga rápida, puedes conectar monitores, memorias externas, teclados, ratones o incluso expandir tu tarjeta gráfica externa.

Diseño ergonómico inspirado en Xbox, controles precisos y una interfaz personalizada de Windows 11 hacen que jugar sea un placer. La batería de 80 Wh ofrece hasta 2.7 horas en juegos AAA intensos o más de 10 horas en reproducción de video.

Eso sí, $19,999 pesos no es cualquier inversión, y la pantalla no es OLED, algo que los más exigentes notarán.

En resumen, la ROG Xbox Ally X es más que una consola portátil: es una máquina de juegos potente, versátil y futurista que hace que jugar en cualquier lugar sea una experiencia épica.

En AZE Review, le damos un 9 de 10. Así que la pregunta final es… ¿te atreves a llevar tu gaming al siguiente nivel con la Rog Xbox Ally X?

