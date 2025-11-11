deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Esports
Video

ROG Xbox Ally X ¿La portátil más poderosa del gaming? | AZE Review

Probamos a fondo la ROG Xbox Ally X, la nueva consola portátil que promete competir con todo gracias a su potencia, diseño renovado y compatibilidad total con Game Pass y tu biblioteca de PC

Raúl Núñez
Esports
Compartir

Potenciada por el AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, esta consola portátil está lista para enfrentar juegos AAA sin sudar. La pantalla de 7” Full HD a 120 Hz con FreeSync Premium ofrece una experiencia visual fluida y vibrante.

¿Preocupado por la seguridad? La Ally X incluye un lector de huellas dactilares para un desbloqueo rápido y seguro. Además, cuenta con una entrada para memoria sd, dos puertos USB- tipo C con carga rápida, puedes conectar monitores, memorias externas, teclados, ratones o incluso expandir tu tarjeta gráfica externa.

Diseño ergonómico inspirado en Xbox, controles precisos y una interfaz personalizada de Windows 11 hacen que jugar sea un placer. La batería de 80 Wh ofrece hasta 2.7 horas en juegos AAA intensos o más de 10 horas en reproducción de video.

Eso sí, $19,999 pesos no es cualquier inversión, y la pantalla no es OLED, algo que los más exigentes notarán.

En resumen, la ROG Xbox Ally X es más que una consola portátil: es una máquina de juegos potente, versátil y futurista que hace que jugar en cualquier lugar sea una experiencia épica.

En AZE Review, le damos un 9 de 10. Así que la pregunta final es… ¿te atreves a llevar tu gaming al siguiente nivel con la Rog Xbox Ally X?

Aze Review
Comunidad y Lo Nuevo
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Te Recomendamos

Thumbnail
Esports
Plants vs Zombies Replanted – El regreso perfecto del clásico | AZE Review
Thumbnail
Esports
Ninja Gaiden 4 - Acción, Sigilo y Combates Épicos | AZE Review
Thumbnail
Esports
Battlefield 6: El regreso más grande de la saga | AZE Review
Thumbnail
Esports
Ed Boon: el legado de Mortal Kombat | Entrevista exclusiva AZE
Thumbnail
Esports
DYING LIGHT: THE BEAST – ¿El regreso del verdadero survival horror? | AZE REVIEW
Thumbnail
Esports
EA SPORTS FC 26 escuchó a los fans ¿El mejor de la saga? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Sonic Racing: CrossWorlds. Velocidad, dinamismo y mucha diversión | AZE Review
Thumbnail
Esports
Metal Gear Solid: Snake Eater | El regreso de una leyenda | AZE Review
Thumbnail
Esports
Shinobi: Art of Vengeance – ¿El mejor juego de ninjas del año? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Madden 26 Review: ¿La entrega más realista de la saga? | AZE Review
×
×