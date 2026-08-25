ROG Xbox Ally X20 ya está disponible para reserva en México

ASUS Republic of Gamers (ROG) anunció que ya están abiertas las reservas de la ROG Xbox Ally X20, una edición especial que conmemora el 20.º aniversario de ROG y que apuesta por combinar nostalgia, potencia y tecnología para los jugadores.

La nueva portátil destaca desde el primer vistazo por su chasis negro translúcido con detalles dorados, inspirado en una estética que recuerda a una época clásica de los videojuegos. Debajo de la carcasa también puede apreciarse parte de su estructura interna y su renovado sistema de refrigeración.

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En cuanto a hardware, la ROG Xbox Ally X20 incorpora una pantalla OLED de 7.4 pulgadas con tecnología Nebula HDR y el procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme, diseñado para ofrecer un importante salto de rendimiento en juegos portátiles.

La consola estará disponible de manera individual para quienes simplemente quieran adquirir la ROG Xbox Ally X20, aunque ASUS también prepara un bundle especial para coleccionistas.

El bundle definitivoEl paquete incluye la ROG Xbox Ally X20 junto con las gafas de realidad aumentada para gaming ROG XREAL R1 Edition 20, un protector dbrand Killswitch personalizado, un adaptador de 68 W y un estuche protector Pelican diseñado especialmente para la edición de aniversario.

Las gafas ROG XREAL R1 Edition 20 buscan ampliar la experiencia portátil con una pantalla virtual de 171 pulgadas a cuatro metros de distancia, un panel micro-OLED de 240 Hz, un campo de visión de 57° y un tiempo de respuesta de apenas 0.01 ms.

También cuentan con seguimiento nativo 3DoF, que permite que la pantalla acompañe los movimientos de la cabeza, además de un modo Anchor para mantenerla fija en un punto determinado.

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Por su parte, el protector Killswitch incorpora detalles en negro y dorado, agarres reforzados y una carcasa frontal con un diseño inspirado en los componentes internos de la consola. El estuche Pelican completa el paquete con protección para transportar el equipo y sus accesorios.

¿Cuándo estará disponible?Las reservas de la ROG Xbox Ally X20 y del bundle ya están disponibles a través de la eShop de ASUS. La consola llegará oficialmente a la tienda en línea el 15 de octubre de 2026.

Con esta edición especial, ROG no solo busca ofrecer una nueva alternativa dentro del mercado de las PC portátiles para gaming, sino también celebrar sus dos décadas de historia con un dispositivo pensado especialmente para los jugadores y coleccionistas.