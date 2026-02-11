“Tuve que pedir ayuda”: Ronald Araujo REVELA su LUCHA contra la ANSIEDAD y DEPRESIÓN

Ronald Araujo, capitán del FC Barcelona, sorprendió al mundo del futbol al revelar que convivió durante un año y medio con ansiedad y depresión mientras seguía compitiendo al máximo nivel. Su testimonio no solo sacudió al vestidor azulgrana, también abrió una conversación urgente sobre la salud mental en el deporte de élite.

El defensor uruguayo admitió que durante ese periodo no se sentía él mismo. En la cancha cumplía, pero internamente luchaba en silencio. “Necesité levantar la mano y decir que algo me estaba pasando para poder recuperarme”, confesó. La frase resume el momento exacto en que decidió priorizar su bienestar emocional.

¿Cómo comenzó la ansiedad y depresión de Ronald Araujo en el Barcelona?

Aunque muchos señalaron su expulsión en Champions League como el punto de quiebre, Araujo explicó que el problema venía acumulándose desde mucho antes. Críticas constantes en redes sociales, presión mediática y comentarios públicos que lo señalaban como el “eslabón débil” en defensa fueron detonantes que impactaron profundamente su estabilidad.

El propio Hansi Flick reconoció que los entrenadores deben ser más conscientes del peso que pueden tener ciertas declaraciones. En el futbol moderno, una frase puede amplificarse y convertirse en una carga emocional difícil de sostener.

Araujo relató que intentó ser fuerte, guardar silencio y seguir adelante, algo común en futbolistas formados bajo la cultura de resistir todo. Sin embargo, la ansiedad se transformó en depresión. Y aun así, seguía jugando partidos decisivos con el Barcelona.

Hansi Flick speaks about Ronald Araujo ❤️ pic.twitter.com/kP0l7L4xeL — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 11, 2026

El proceso de recuperación y el mensaje que deja al futbol latino

La decisión de detenerse fue clave. El club lo respaldó, sus compañeros lo acompañaron y trabajó con profesionales de salud mental. También encontró apoyo en su fe y en su entorno familiar. Hoy asegura sentirse distinto: más tranquilo, más consciente y, sobre todo, más feliz.

Su caso resuena con fuerza entre la comunidad latina en Estados Unidos, donde muchos jóvenes futbolistas viven bajo presión constante. La historia de Ronald Araujo demuestra que el éxito profesional no inmuniza contra la ansiedad ni la depresión.

Lejos de debilitar su liderazgo, esta confesión lo fortalece como capitán. Visibilizar la salud mental en el futbol rompe estigmas y envía un mensaje claro: pedir ayuda no es fragilidad, es valentía.

En una industria que exige resultados inmediatos, Araujo recordó que detrás del uniforme hay un ser humano. Y a veces, lo más difícil no es marcar a un delantero, sino enfrentar lo que nadie ve.