Ronaldinho explica el éxito de Argentina en los últimos años con una sola palabra y no es Messi

España y Argentina buscarán alcanzar la gloria en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Las expectativas del encuentro llegaron a ser motivo de análisis de una leyenda del futbol mundial como lo es Ronaldinho Gaucho. El ex futbolista brasileño consideró que el éxito de La Albiceleste se debe a la unión del equipo y no solo a la figura de Lionel Messi, a quien conoció de manera muy cercana en su paso por el FC Barcelona.

“La verdadera fuerza de Argentina es su unidad; es un placer verlos jugar juntos, y eso explica su éxito”, comentó Ronaldinho en una entrevista para el medio Globo Esporte. En ese sentido, el ex jugador de futbol explicó a detalle cuál el impacto que tiene Lionel Messi dentro de la Selección de Argentina.

Ronaldinho y Messi forjaron una amistad como compañeros en el FC Barcelona

Lo que dijo Ronaldinho de Lionel Messi previo a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Ronaldinho consideró que Lionel Messi es un “hombre de momentos decisivos”. Ya que su aparición a lo largo del certamen se ha dado cuando su equipo más lo necesitaba. Por lo que también detalló con sorpresa cómo el equipo cuenta con una gran “humildad” al confiar y jugar para el 10 de La Albiceleste.

Lionel Messi suma 8 goles y 4 asistencias en la Copa Mundial de la FIFA 2026™|REUTERS

El buen momento de Lionel Messi en el certamen se ha logrado reflejar también en su productividad goleadora. Dentro de los 7 partidos que ha disputado, registra un total de 8 goles y 4 asistencias. Lo cual le pone en la cabeza para conquistar la Bota de Oro si logra mantener su ventaja ante su más cercano seguidor que es Kylian Mbappé con 8 goles y 3 asistencias.

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Argentina podría lograr una hazaña no vista desde hace 64 años.

Argentina buscará el bicampeonato mundial, algo que no ocurre desde la Copa Mundial de la FIFA Chile 1962™. En aquel entonces fue la Selección de Brasil la que logró dicha hazaña tras vencer en la final 3 a 1 a Checoslovaquia. Cabe mencionar que Pelé solo logró disputar el partido inaugural para perderse el resto del torneo por un desgarro muscular en el segundo encuentro de la Fase de Grupos.

La final del Mundial Suecia 1958 vio nacer al más grande jugador de todos los tiempos: El Rey Pelé, quien con 17 años anotó 2 goles en la final para dar el primer título del mundo al Scratch du Oro.

En ese sentido, La Albiceleste podría consagrarse como la tercera selección en poder obtener un bicampeonato mundial si logra vencer a España. El primer bicampeón del mundo fue la Selección de Italia tras obtener los campeonatos en 1934 y 1938.