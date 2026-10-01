La frase de Ronaldinho que lo hizo disfrutar el futbol como nadie: “Mi mayor inspiración es mi sonrisa, porque con ella puedo hacer felices a millones de personas”

Ronaldinho es, para muchos expertos, uno de los futbolistas más importantes que hubo en la historia del deporte no por el tiempo que se mantuvo en la élite, sino por la forma en cómo maravilló y cautivó a chicos y grandes por igual por las distintas etapas que tuvo en varios equipos del mundo, incluído el balompié azteca.

Gol de Ronaldinho luego de una jugada de ensueño en The Beautiful Game

Fue en 2014 cuando Ronaldinho arribó a la Liga BBVA MX para defender los colores del Querétaro, equipo al que llevó a una final en la que perdió frente a Santos. Sin embargo, previo a ello el astro brasileño tuvo la oportunidad de estar en instituciones de renombre como el PSG, Barcelona, Milán y Atlético Mineiro.

¿Cuál es la frase más icónica en la historia de Ronaldinho?

Ronaldinho se ha hecho famoso en la historia del futbol no solo por sus aportaciones dentro del campo, sino también fuera del mismo. De hecho, una de las frases más conmovedoras que tiene guarda relación con la forma en cómo él ve el mundo, misma que es la siguiente:

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“Mi mayor inspiración es mi sonrisa, porque con ella puedo hacer felices a millones de personas”

Básicamente, en esta frase Ronaldinho busca promover la diversión en el futbol más allá del talento que cualquier jugador tenga, una situación que lo caracteriza por completo toda vez que, desde siempre, se le recuerda con una sonrisa antes, durante y después de hacerse presente en el marcador.

¿Cuántos goles anotó Ronaldinho como profesional?

Si bien nunca se consideró un centro delantero nato, Ronaldinho tuvo la fortuna de anotar alrededor de 300 dianas a lo largo de su carrera como profesional, destacando las más de 30 anotaciones con la Selección de Brasil y los tantos en equipos como el Barcelona y el Milán.