Ronaldinho manda mensaje contra la violencia en Querétaro

Los lamentables hechos ocurridos hace ya un par de semanas, cuando la violencia se apoderó del futbol mexicano, en el partido entre Querétaro y Atlas, dejaron un antecedente. Es por esto, que una leyenda del balompié internacional, y que jugó con los Gallos Blancos, Ronaldinho, se manifestó ante lo ocurrido.

“He visto lo que pasó en Querétaro, difícil creer lo que pasó ahí, les mando un fuerte abrazo a los de Querétaro, un abrazo a todas las amistades que tengo ahí, espero que tengan una vida normal de nuevo, que el futbol vuelva a la normalidad”, aseguró el astro brasileño en la rueda de prensa de la 10ma envestidura del Salón de la Fama.

Ronaldinho formó parte de la platilla de los Gallos Blancos entre el 2014 y el 2015, donde jugó 21 partidos, en los que consiguió siete goles y seis asistencias.

“En México tuve buenos momentos. Uno que nunca olvido es cuando jugamos contra América, tuve la suerte de hacer dos goles, son cosas que guardo con mucho cariño”, agregó el futbolista.

Ronaldinho formará parte del Salón de la Fama del futbol

Después de 20 años de carrera, y ganar todos los torneos posibles, Ronaldinho será incluido en el Salón de la Fama del Futbol. Formó parte de equipos como el Paris Saint Germain, conjunto que le dio el salto a Europa, tras debutar en 1998 con el Gremio.

Su mejor época la vivió en el Barcelona, cuando fue campeón de la Champions League en 2006, equipo al que arribó en 2003, luego de ser campeón del mundo con la Selección de Brasil, en Corea y Japón 2002.

“Tuve la suerte de hacer las cosas bien. No tenía como no estar contento. Tuve la suerte de que a muchos les gustara mi estilo de juego, hasta ahora por donde paso me tratan con mucho cariño”, finalizó.

