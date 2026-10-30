La frase de Ronaldo que cambió su perspectiva del futbol: “Sostener la Copa del Mundo en mis manos es uno de los momentos más increíbles de mi vida”

Ronaldo Nazario de Lima, exfutbolista profesional nacido en Brasil, es considerado uno de los mejores jugadores en la historia de este deporte gracias a los logros que obtuvo no solo en el plano individual, sino también colectivo tanto a nivel clubes como en su etapa en la Selección Sudamericana.

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Ronaldo es, para muchos expertos, el mejor delantero que el futbol ha tenido en su historia, esto pese a las constantes lesiones que le impidieron sacar su máximo potencial. Además, el brasileño también cuenta con frases que se han vuelto icónicas en el mundo del balompié profesional.

¿Cuál es la frase más importante dicha por Ronaldo Nazario?

El astro brasileño tiene la fortuna de haber conquistado dos Copas del Mundo con la Selección de Brasil siendo una de las estrellas del combinado carioca, un hecho que lo elevó a lo más alto y que trajo consigo una de las frases más importantes que ha dicho cualquier jugador.

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Esta frase la dio después de haber conquistado el Mundial y refleja la importancia que tuvo para él haber ganado este trofeo junto al resto de sus compañeros, los cuales aún ve en distintos eventos: “Sostener la Copa del Mundo en is manos es uno de los momentos más increíbles de mi vida”.

¿Cuáles fueron los logros y récords que Ronaldo conquistó como profesional?

Además de haber formado parte de dos títulos de Copa del Mundo obtenidos por Brasil en las ediciones de 1994 y 2002, Ronaldo Nazario también fue, durante varios años, el máximo goleador en la historia de este evento antes de ser superado por Klose, Mbappé y Lionel Messi.

Con Brasil también se adjudicó las Copas América de 1997 y 1999, así como el Balón de Oro en 1997 y 2002. Ronaldo también fue el mejor jugador Mundial de la FIFA en 1996, 1997 y 2002, y por si esto fuera poco también es uno de los máximos goleadores en la historia de la Selección de Brasil.