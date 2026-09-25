Rosas Jr. vs Barcelos; dónde ver EN VIVO Fight Night (UFC Las Vegas 121)

Es sábado y los aficionados a las artes marciales mixtas saben que la UFC no decepciona. Por ello, en el evento de Las Vegas 121, la tarde-noche prepara varios enfrentamientos… con el Rosas Jr. vs Barcelos como platillo estelar. Ante dicha situación, este artículo te platica cómo ver este evento completamente EN VIVO, siguiendo las emociones del octágono.

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¿Qué esperar del UFC Fight Night y del Rosas Jr. vs Barcelos?

La función de Las Vegas promete emociones a raudales, golpes, llaves y en general artes marciales mixtas del máximo nivel. Con una cartelera llena de cruces de distinto corte para que todos disfruten del evento, se tiene en la lucha estelar a estos dos hombres que representan un clásico de juventud vs veteranía. Rosas Jr. tiene 21 años y es oriundo de Nuevo México, mientras que Raoli Barcelos tiene 39 y nació en Río de Janeiro.

El enfrentamiento de Rosas Jr. vs Barcelos dejará un duelo bastante interesante en cuanto al estilo de pelea de ambos. Los que han seguido la trayectoria del joven, indican que le gusta y se siente cómodo en la presión y la intención para derribar y usar la lona. Mientras que el brasileño es un hombre que prefiere los golpes con las distintas extremidades, ya sea piernas, puños, codos, rodillas y pies.

En cuanto a las estadísticas, así llegan ambos peleadores al UFC FIght Night de Las Vegas 121:

Rosas Jr. - 12 victorias y una derrota - Los triunfos llegaron con 6 sumisiones, 3 decisiones y 2 knockouts.

12 victorias y una derrota - Los triunfos llegaron con 6 sumisiones, 3 decisiones y 2 knockouts. Barcelos - 22 victorias y cinco derrotas - Los triunfos se concretaron en 11 decisiones, 8 knockouts y 3 sumisiones.

¿Dónde ver EN VIVO el Rosas Jr. vs Barcelos y TODO el UFC NIght Fight?

Tal como ha ocurrido con múltiples eventos deportivos alrededor del mundo, las compañías de streaming lograron adueñarse de los derechos de transmisión. En este caso, la UFC acaba de concretar (para el caso mexicano) un acuerdo con Paramount+. Aunque, también se indica que si tienes el UFC Pass… tienes acceso a las carteleras completas de estos eventos. Y solamente se hace la recomendación de checar bien cómo y qué contenido puedes consumir con los servicios correspondientes.