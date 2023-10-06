Este es el roster de la Selección Mexicana de Beisbol para los juegos Panamericanos Santiago 2023
La Selección Mexicana de Beisbol se prepara para un nuevo reto, con un roster altamente competitivo; equipos de LMP prestarán jugadores para buscar el oro.
Del 18 de octubre al 28 del mismo mes la Selección Mexicana de Beisbol buscará traer a México la medalla de Oro de los Juegos Panamericanos que se celebrarán en Santiago de Chile, evento para el cual se tiene confirmado el roster que dirigirá el manager Enrique "Che" Reyes.
Con un total de 24 peloteros, quedó conformada la Selección Mexicana de Beisbol y cuenta con peloteros de los 10 clubes que conforman la Liga Mexicana del Pacífico, con un trabajo previo realizado entre Liga Mexicana de Beisbol y la Federación Mexicana de Beisbol.
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Equipos de LMP prestarán jugadores
La actividad de la Liga Mexicana del Pacífico comienza el viernes 13 de octubre, y se empalma con las actividades de Santiago 2023.
La asamblea de presidentes de la LMP, acordó hace unas semanas que los 6 equipos que están otorgando a tres o más jugadores (Tomateros de Culiacán, Charros de Jalisco, Naranjeros de Hermosillo, Águilas de Mexicali, Cañeros de Los Mochis y Yaquis de Obregón) se les permitirá tener a un octavo elemento extranjero durante la primera vuelta con fecha límite al 2 noviembre, es decir que a partir del 3 noviembre, todos los clubes volverán a tener hasta 7 extranjeros activos en su roster.
Esta medida pretende disminuir el impacto de las ausencias en los seis equipos mencionados, pero después tendrán que regularizarse.
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Los rivales de México en los juegos Panamericanos
México se medirá en actividad del Grupo A de Santiago 2023 a República Dominicana, Panamá y al anfitrión Chile.
Este es el roster de jugadores para el torneo de beisbol en los Juegos Panamericanos
Lanzadores
- Wilmer Ríos
- Alexandro Tovalín
- Darel Torres
- Carlos Morales
- Francisco Haro
- Isaac Jiménez
- Luis Fernando Miranda
- Aldo Montes
- Arturo López
- Faustino Carrera
- Fabián Cota
- Samuel Zazueta
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Jugadores de cuadro
- Alexis Wilson
- Fernando Flores
- Jasson Atondo
- Emmanuel Ávila
- Moisés Gutiérrez
- Roberto Ramos
- Roberto Valenzuela
- Edson García
Jardineros
- Norberto Obeso
- Randy Romero
- Rainel Rosario
- Fernando Villegas