Este es el roster de la Selección Mexicana de Beisbol para los juegos Panamericanos Santiago 2023

Del 18 de octubre al 28 del mismo mes la Selección Mexicana de Beisbol buscará traer a México la medalla de Oro de los Juegos Panamericanos que se celebrarán en Santiago de Chile, evento para el cual se tiene confirmado el roster que dirigirá el manager Enrique "Che" Reyes.

Con un total de 24 peloteros, quedó conformada la Selección Mexicana de Beisbol y cuenta con peloteros de los 10 clubes que conforman la Liga Mexicana del Pacífico, con un trabajo previo realizado entre Liga Mexicana de Beisbol y la Federación Mexicana de Beisbol.

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Equipos de LMP prestarán jugadores

La actividad de la Liga Mexicana del Pacífico comienza el viernes 13 de octubre, y se empalma con las actividades de Santiago 2023.

La asamblea de presidentes de la LMP, acordó hace unas semanas que los 6 equipos que están otorgando a tres o más jugadores (Tomateros de Culiacán, Charros de Jalisco, Naranjeros de Hermosillo, Águilas de Mexicali, Cañeros de Los Mochis y Yaquis de Obregón) se les permitirá tener a un octavo elemento extranjero durante la primera vuelta con fecha límite al 2 noviembre, es decir que a partir del 3 noviembre, todos los clubes volverán a tener hasta 7 extranjeros activos en su roster.

Esta medida pretende disminuir el impacto de las ausencias en los seis equipos mencionados, pero después tendrán que regularizarse.

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Los rivales de México en los juegos Panamericanos

México se medirá en actividad del Grupo A de Santiago 2023 a República Dominicana, Panamá y al anfitrión Chile.

Este es el roster de jugadores para el torneo de beisbol en los Juegos Panamericanos

Lanzadores



Wilmer Ríos

Alexandro Tovalín

Darel Torres

Carlos Morales

Francisco Haro

Isaac Jiménez

Luis Fernando Miranda

Aldo Montes

Arturo López

Faustino Carrera

Fabián Cota

Samuel Zazueta

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Jugadores de cuadro



Alexis Wilson

Fernando Flores

Jasson Atondo

Emmanuel Ávila

Moisés Gutiérrez

Roberto Ramos

Roberto Valenzuela

Edson García

Jardineros

