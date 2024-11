El jugador del América con el que Sambueza se identifica

A pesar de los dos goles de ventaja que el América marcó en el partido de ida de los cuartos de final contra el Toluca, la eliminatoria parece no estar completamente cargada hacia un lado y Rubens Sambueza, quien militó en ambos clubes, percibe una llave equilibrada.

“Será un partido muy cerrado, con dos equipos que se han reforzado muy bien, que tienen muy buen plantel. Me parece que son dos equipos que se podrían haber enfrentado en la final, pero así es el futbol mexicano”, dijo, en charla con Azteca Deportes.

Resumen: Atlético de San Luis 3-0 Tigres | Cuartos de Final, Ida, Apertura 2024

Te puede interesar: Sambueza da su pronóstico para la vuelta del Toluca vs América

Para colocar la diferencia de dos anotaciones en la Ciudad de los Deportes, las águilas echaron mano de Rodrigo Aguirre, un futbolista que llegó a Coapa para reforzar al plantel este semestre y cuyo rendimiento le ha abierto posibilidades en los ojos de André Jardine.

“A Rodrigo, me tocó enfrentarlo en el Necaxa, es un delantero muy peligroso, que juega bien, de selección juvenil uruguaya y, ahora en selección mayor, tuvo la oportunidad y la aprovechó muy bien. Es un jugador que tiene la capacidad y la solvencia de poder jugar en el América”, expuso ‘Sambu’.

“Si bien muchos pensaron que Rodrigo iba a ser suplente, podría estar jugando de titular tranquilamente, puede jugar con dos ‘nueves’ el América, él puede jugar con Henry, pero Jardine no los usa, van alternando y creo que los dos lo hacen de la mejor manera”, analizó.

El otrora enganche argentino, quien está próximo a cumplir un año de retirado, encuentra una similitud entre su andar como jugador y el del ‘Búfalo’, ovacionado al unísono cuando abandonó la cancha en el duelo de ida.

“De la misma manera, llegué yo y creo que peor, cuando me tocó llegar a América, siendo tan criticado, llegando a un equipo al que, lamentablemente, no le habían salido bien las cosas y que me hubieran dado la confianza, era blanco de muchas críticas, de muchas dudas, de mucha incertidumbre, pero a base de trabajo, eso se fue revirtiendo y, los cuatro años que me tocó estar, pudimos hacer cosas importantes que la gente agradece”, rememoró a modo de cierre.

Te puede interesar: Los partidos de hoy sábado 30 de noviembre Cuartos de Final del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX