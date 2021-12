Miguel Ángel Russo y Riquelme volvieron a verse las caras

Miguel Ángel Russo y Juan Román Riquelme se encontraron,tras la turbulenta salida del entrenador del cuadro xeneize de hace unos meses. El encuentro se produjo en Arabia Saudita (Boca viajó a la capital de dicho país para disputar la Maradona Cup contra el Barcelona), y en el hotel dónde se alojó el cuadro argentino se vieron ambos personajes, se saludaron y platicaron durante unos minutos.

Vale la pena recordar que Miguel Ángel Russo dejó a Boca Juniors en medio de mucho lío, y es que ante el mal juego del equipo, y la eliminación en la Libertadores del 2020, el ambiente que lo rodeaba no era el ideal. Diversos reportes de la prensa argentina aseguraban que la dirigencia del club había comenzado un operativo de desgaste para que el experimentado entrenador diera un paso al costado.

Finalmente, esto no sucedió. El Consejo de Futbol, encabezado por Riquelme, decidió cortar con el vínculo y la información se filtró. De esta manera, Russo se enteró por los medios que lo iban a despedir y, tras varias horas de rumores, por fin recibió la llamada en la que le comunicaron que estaba fuera. Desde hace unos días, Miguel Ángel Russo es el entrenador del Al-Nassr y por ello se topó con Riquelme.

El mismo Miguel Ángel Russo contó en una entrevista para ESPN Argentina, cómo fue la charla con su ex jefe: “saludé a Román, los muchachos, a todos. Estuvimos hablando un rato, lo mejor para ellos como siempre. Hablamos de todo, hacía bastante que no nos veíamos, yo me tomé mi tiempo para todo también”, describió Russo sobre la charla que sostuvo con Riquelme.

En estos momentos Juan Román Riquelme almuerza con el ex entrenador Xeneize Miguel Ángel Russo#MaradonaCup pic.twitter.com/NGAONa1Us4 — Cadena Xeneize (@Cadena_Xeneize) December 14, 2021

Russo y su relación con el Mundo Boca

Por otra parte, dejó en claro que él hizo su propio análisis de lo vivido en su última etapa como entrenador boquense (ganó dos títulos). Y, además, agregó que él entendió que en Boca Juniors cada cosa que sucede provoca “un montón de cosas más”.

Para cerrar, y tras dejar claro que la charla fue cordial, aceptó que le quedó el sabor amargo por no haber conseguido el gran objetivo: la Copa Libertadores de América. Pero valoró el haber tenida la posibilidad de ser dos veces entrenador de Boca Juniors (en 2007 ganó la última Libertadores que ostenta el club).