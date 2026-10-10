Esta es la rutina de entrenamiento de Ryan García para tener fuerza y resistencia corporal

Ryan García es considerado uno de los boxeadores con sangre mexicana más importantes que existen en la actualidad, y para muestra de ello está la exitosa defensa de su campeonato que hizo hace poco menos de un mes en donde demostró de qué está hecho.

Ryan García buscará a Gervonta Davis para finales de año

Y es que, además de contar con un férreo estilo de boxeo, la realidad es que Ryan García ha alcanzado la cima mundial gracias a la increíble rutina de ejercicios que realiza, la cual, de acuerdo con El Heraldo Deportes, le beneficia a tener una fuerza corporal más resistente.

¿Cuál es la rutina de ejercicios de Ryan García?

Acondicionamiento físico: Ryan García comienza su rutina de ejercicios con movimientos tipo bosu ball step up cuya duración es de un minuto, esto con la intención de acelerar su cuerpo y sus músculos para la rutina real.

comienza su rutina de ejercicios con movimientos tipo bosu ball step up cuya duración es de un minuto, esto con la intención de acelerar su cuerpo y sus músculos para la rutina real. Bandas de resistencia: Posteriormente, Ryan García realiza esta clase de ejercicios con cuatro series de 15 repeticiones cada una en donde sus piernas y su cuerpo en general se ve beneficiado.

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Circuito central : En este ejercicio el pugilista realiza planchas con levantamientos de pierna, abducción de cadera y movimientos de un lado a otro durante una serie de diez repeticiones por lado.

: En este ejercicio el pugilista realiza planchas con levantamientos de pierna, abducción de cadera y movimientos de un lado a otro durante una serie de diez repeticiones por lado. Cardio: Por último Ryan García realiza una serie de acondicionamiento a través del cardio para reforzar sus rodillas con una suma de resistencia y deslizamiento lateral.

¿Cuándo vuelve a pelear Ryan García?

Luego de la increíble victoria que obtuvo hace unas semanas, se pensaría que la intención de Ryan García es volver al ring de boxeo a principios o mediados del próximo año; sin embargo, fue el pugilista quien aseguró que, de ser por él, podría confeccionar otra batalla para diciembre del 2026.