Esta es la rutina de entrenamiento de Ryan García para tener fuerza y resistencia corporal
Ryan García es uno de los boxeadores más importantes que existen en la actualidad, y parte de ello deriva de su increíble rutina de entrenamiento.
Ryan García es considerado uno de los boxeadores con sangre mexicana más importantes que existen en la actualidad, y para muestra de ello está la exitosa defensa de su campeonato que hizo hace poco menos de un mes en donde demostró de qué está hecho.
Ryan García buscará a Gervonta Davis para finales de año
Y es que, además de contar con un férreo estilo de boxeo, la realidad es que Ryan García ha alcanzado la cima mundial gracias a la increíble rutina de ejercicios que realiza, la cual, de acuerdo con El Heraldo Deportes, le beneficia a tener una fuerza corporal más resistente.
¿Cuál es la rutina de ejercicios de Ryan García?
- Acondicionamiento físico: Ryan García comienza su rutina de ejercicios con movimientos tipo bosu ball step up cuya duración es de un minuto, esto con la intención de acelerar su cuerpo y sus músculos para la rutina real.
- Bandas de resistencia: Posteriormente, Ryan García realiza esta clase de ejercicios con cuatro series de 15 repeticiones cada una en donde sus piernas y su cuerpo en general se ve beneficiado.
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- Circuito central: En este ejercicio el pugilista realiza planchas con levantamientos de pierna, abducción de cadera y movimientos de un lado a otro durante una serie de diez repeticiones por lado.
- Cardio: Por último Ryan García realiza una serie de acondicionamiento a través del cardio para reforzar sus rodillas con una suma de resistencia y deslizamiento lateral.
¿Cuándo vuelve a pelear Ryan García?
Luego de la increíble victoria que obtuvo hace unas semanas, se pensaría que la intención de Ryan García es volver al ring de boxeo a principios o mediados del próximo año; sin embargo, fue el pugilista quien aseguró que, de ser por él, podría confeccionar otra batalla para diciembre del 2026.