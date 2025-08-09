¿Ryan García vs Pitbull Cruz se enfrentarán por fin y con un título de por medio?

El peleador mexicano Isaac Pitbull Cruz, tendría de nueva cuenta en la mira al popular y polémico boxeador Ryan García , ya suena la pelea y de acuerdo a diversos reportes, el de la Ciudad de México y García estarían negociando un duelo.

Isaac Pitbull Cruz lleva al menos tres años con ese combate ante Ryan García en órbita, pero por diversos factores no se ha hecho realidad y cada uno ha tomado rumbos distintos. En el caso de Cruz fue campeón mundial y ahora lo es interino; Ryan ha estado con combates realmente lucrativos pero muchos problemas personales y de conducta, lo desviaron del boxeo.

Ahora, con Isaac Cruz con el título de peso superligero interino versión Consejo Mundial de Boxeo, se vuelve interesante como contrincante para Ryan.

Resumen | Isaac ‘Pitbull’ Cruz vs Omar Salcido | Box Azteca

La afición ha pedido este pleito y desean que ambos se prueben en el ring para saber qué pugilista es mejor y como sucede en el deporte de los puños solo se necesita voluntad y las bolsas correctas para poder cristalizar algo de este tipo.

¿Cuándo podría suceder la pelea de Isaac Cruz ante Ryan García?

Una fecha exacta no se ha filtrado, pero sucedería este mismo año entre octubre o noviembre y la sede también queda pendiente, aunque Las Vegas siempre será un sitio candidato a recibir un choque de boxeo de alto perfil.

Ryan habló sobre una pelea sobre Pacquiao

Un gran problema para enfrentar a Isaac Cruz, es que Ryan ya está por arriba del peso de superligeros y su tonelaje es tanto que aprovechó en días recientes el regreso de Manny Pacquiao para levantar de nuevo la mano.

Ya Pitbull Cruz había dicho que la diferencia de edades y de experiencia lo hacían despejar esa pelea, pero Ryan sigue firme.

“El estilo de Pacquiao encaja a la perfección con el mío, yo soy un contragolpeador excepcional, él lo sabe y por eso la mayoría de las veces no me menciona como alguien a quien le gustaría enfrentar. Se lanza mucho y sabe que tengo un gancho de izquierda rápido”.