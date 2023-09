Ryder Cup: Estados Unidos recupera algo de lo perdido la tarde del sábado

Se aproxima un domingo intenso para cerrar la 44a edición de la Ryder Cup en el Marco Simone Golf & Country Club de Roma, Italia. Los americanos recortaron la enorme distancia que Europa tiene de cara al último día y buscará el milagro en los duelos individuales. A estas alturas la batalla ya se extiende más allá del campo, pues Rory McIlroy y Jim ‘Bones’ MacKay intercambiaron algunas impresiones en el estacionamiento del club por un tema que surgió momentos antes con otro prominente caddie.

Luego de un desastroso viernes y una mañana de sábado complicada, Estados Unidos recuperó algo de lo perdido con tres victorias en los cuatro enfrentamientos finales del segundo día. La dupla de Sam Burns y Collin Morikawa se impuso por 4 y 3 a Viktor Hovland y Ludvig Aberg, Max Homa y Brian Harman se sobrepusieron a Flettwood/Hojgaard y Patrick Cantlay, jugando con Wyndham Clark, despachó a Rory McIlroy y Matthew Fitzpatrick en el último hoyo.

Hacia el final de las acciones, cuando McIlroy se preparaba a disparar un putt del potencial empate en el green del 18, Joe LaCava y Shane Lowry, que seguía de cerca a sus compañeros, se hicieron de palabras. Al parecer, el problema surgió cuando el hombre en la bolsa de Cantlay festejó el tiro de su muchacho muy cerca del norirlandés, cuando éste intentaba descifrar la caída.

Por si ello no fuera suficiente, Rory encaró a ‘Bones’ MacKay cuando ambos esperaban el auto que los llevaría de vuelta a los hoteles. El cuatro veces campeón de majors tuvo que ser separado por el propio Lowry. Todo un drama digno del torneo que más emociones genera en el mundo del golf.

Sea como sea, los locales tienen una ventaja de 10.5 a 5.5 previo a los duelos individuales de la última ronda. Las barras y las estrellas necesitan un milagro si desean romper la sequía de títulos en territorio ajeno; no levantan la Ryder en Europa desde 1993.

Se definen los enfrentamientos del domingo en la Ryder Cup

Quedaron definidos los enfrentamientos individuales para el último día de la Ryder Cup 2023:

Scottie Scheffler vs Jon Rham

Collin Morikawa vs Viktor Hovland

Patrick Cantlay vs Justin Rose

Sam Burns vs Rory McIlroy

Max Homa vs Matt Fitzpatrick



Brian Harman vs Tyrrell Hatton

Brooks Koepka vs Ludvig Aberg

Justin Thomas vs Sepp Straka

Xander Schauffele vs Nicolai Hojgaard

Jordan Spieth vs SHnae Lowry

Rickie Fowler vs Tommy Fleetwood

Wyndham Clark vs Robert MacIntyre

