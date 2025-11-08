deportes
AUTOMOVILISMO
Sábado perfecto para Lando Norris en Brasil: victoria y pole rumbo al título

Un sábado de ensueño vivió el piloto británico Lando Norris en el Gran Premio de Brasil 2025. El de McLaren se impuso en la carrera sprint disputada en el circuito de Interlagos en Sao Paulo

Lando Norris
REUTERS
Fernando Campos
AUTOMOVILISMO
Un sábado de ensueño vivió el piloto británico Lando Norris en el Gran Premio de Brasil 2025. El de McLaren se impuso en la carrera sprint disputada en el circuito de Interlagos en Sao Paulo y, poco después, consiguió la pole position para la carrera principal del domingo, consolidándose como líder del campeonato mundial de Fórmula 1.

Escuela Alessandros Racing: semillero de campeones en la F4 NACAM 2025

En una sprint marcada por la pista húmeda y múltiples incidentes, Lando Norris mantuvo el control desde la largada y cruzó la meta por delante de los Mercedes de Andrea Kimi Antonelli y George Russell. Su compañero de equipo, Oscar Piastri, abandonó tras un accidente en la famosa S de Senna, lo que provocó una bandera roja que detuvo la competencia por casi media hora.

Con esta victoria, Norris sumó ocho puntos más y llegó a 365 puntos en el campeonato de pilotos, ampliando su ventaja sobre Piastri (356) y Verstappen (326), quien tuvo una jornada para el olvido.

La sorpresa del día llegó en la clasificación para la carrera del domingo, donde Max Verstappen fue eliminado en la Q1, quedando en el puesto 16. El piloto de Red Bull no logró encontrar ritmo en una pista que cambió constantemente de condiciones, y su eliminación abre la puerta para que los pilotos de McLaren se escape aún más en la lucha por el título.

La pole de Norris fue conseguida con autoridad, superando a Antonelli y Charles Leclerc, quienes completarán las primeras filas en la parrilla. El británico buscará cerrar el fin de semana con broche de oro y dar un paso decisivo rumbo a su primer campeonato mundial.

Parrilla de salida para el Gran Premio de Brasil 2025 de Fórmula 1

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Kimi Antonelli (Mercedes)
  3. Charles Leclerc (Ferrari)
  4. Oscar Piastri (McLaren)
  5. Isack Hadjar (RB)
  6. George Russell (Mercedes)
  7. Liam Lawson (RB)
  8. Oliver Bearman (Haas)
  9. Pierre Gasly (Alpine)
  10. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  11. Fernando Alonso (Aston Martin)
  12. Alexander Albon (Williams)
  13. Lewis Hamilton (Mercedes)
  14. Lance Stroll (Aston Martin)
  15. Carlos Sainz (Williams)
  16. Max Verstappen (Red Bull)
  17. Esteban Ocon (Haas)
  18. Franco Colapinto (Alpine)
  19. Yuki Tsunoda (RB)
  20. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
MCLAREN
