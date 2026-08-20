Este es el salario que América le daría a Miguel Borja; es más de lo que le ofreció Cruz Azul

Aunque todavía no se oficializa el fichaje, Miguel Borja ya es considerado nuevo futbolista del América. Superando pruebas médicas y los temas de contratos, el nuevo delantero de las águilas será colombiano y se le exigirá como máximo referente. En ese sentido, se indica que el salario ofrecido por los azulcremas es bastante interesante, pues incluso supera a lo que Cruz Azul le brindó a principios de año.

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¿Cuánto ganará Miguel Borja en el América?

El futbol mexicano se ha convertido en un espacio donde es garantía encontrar buena oferta laboral y condiciones de vida. El futbolista sabe que hay dinero para pagar y por eso algunos deciden arribar. La apertura internacional ha sido realmente destacada, por ello incluso desde Europa brincan a la Liga MX. En este caso, Miguel Borja llegará para ganar poco más de 2 millones de dólares al año.

El caso del ariete cafetero resultó bastante llamativo a principios de año, pues ya tenía todo arreglado (1.8 millones de dólares de salario) con la Máquina cementera de Cruz Azul. El fichaje estaba hecho y entrenaba con el equipo, pero los celestes no liberaron una plaza de No Formado en México y Miguel se arregló con el Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, las intenciones ya estaban manifestadas y el destino quiso unir a Miguel Borja con el futbol azteca. A falta de detalles, será el nuevo ariete del Club América y con 33 años quiere demostrar que tiene mucho para dar. Así, la afición puede presumir de 3 incorporaciones estelares, juntando las llegadas de Óscar Perea y Edwin Cerrillo.

¿Cuáles son las estadísticas recientes de Miguel Borja?

El ariete realmente viene de todo un proceso con River Plate. Allí el colombiano destacó entre los arietes que tenía el millonario. Llegó a mitades de 2022 para posteriormente finalizar contrato a inicios de este año, cuando se dio la desafortunada situación con Cruz Azul. Con los argentinos acumuló 159 partidos, 62 anotaciones y 10 asistencias. Mientras que en los meses vividos en oriente, Miguel Borja concretó 16 encuentros en los que marcó ocho goles.