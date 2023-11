La probable alineación del América para enfrentar a Tigres

Para enfrentar a los Tigres en el Estadio Universitario, por la Jornada 17 de la Liga BBVA MX, el América tiene tres bajas confirmadas: el uruguayo Brian Rodríguez, el chileno Diego Valdés y el lateral derecho mexicano, Kevin Álvarez, quien sufre una infección en las vías respiratorias, de acuerdo con un comunicado del cuerpo médico azulcrema.

Jam Media/Getty Images QUERETARO, MEXICO - OCTOBER 16: Diego Valdez of Chile looks on during the international friendly match between Mexico and Chile at La Corregidora Stadium on October 16, 2018 in Queretaro, Mexico. (Photo by Mauricio Salas/Jam Media/Getty Images)

A falta de disputar su último cotejo en la fase regular del Apertura 2023, las águilas tienen el liderato asegurado y su director técnico, André Jardine, la posibilidad de alinear un cuadro alternativo; sin embargo, en caso de imponerse a los felinos, podrían romper un récord de puntos (42) en torneos cortos de 17 de jornadas.

A ello, hay que sumarle la inactividad a la que estarán expuestos en Coapa las próximas dos semanas; la primera, por Fecha FIFA —en la que Julián Quiñones debutará con la Selección Mexicana— y la segunda, porque únicamente jugarán los equipos involucrados en el Play In (7 vs 8 y 9 vs 10).

El mixto que pararía André Jardine

Debido a lo anterior, luce factible que el estratega brasileño se decante por el once más competitivo que tenga disponible, con el objetivo mantener a sus pupilos en ritmo. A continuación, repasamos su probable alineación.

En la portería, todo apunta a Luis Ángel Malagón. La defensa, en línea de cuatro, estaría conformada por Miguel Layún, como lateral derecho; Sebastián Cáceres e Igor Lichnovsky como zagueros centrales, y Luis Fuentes, en el resguardo de la banda izquierda.

Como medios de contención, aparecerían Jonathan Dos Santos y el español Álvaro Fidalgo; el costado derecho sería tarea del argentino Leo Suárez, mientras que el charrúa Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez atacaría por el flanco de la izquierda. Y para cumplir el anhelo del sector más recalcitrante del americanismo, la dupla ofensiva presentaría a Julián Quiñones junto a Henry Martín.