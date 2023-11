Se calienta la previa Tigres vs América: Siboldi desmintió a Lichnovsky

Todo surgió luego de que el defensa chileno que actualmente milita en las Águilas hiciera unas declaraciones en las que señaló que su salida de Cruz Azul en 2020, en donde tanto el futbolista como el técnico uruguayo coincidieron en ese momento.

MEXSPORT Igor Lichnovsky celebrates his goal 1-2 of America during the game Queretaro vs America, corresponding to Round 02 of the Torneo Apertura 2023 of the Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on September 20, 2023.



Igor Lichnovsky celebra su gol 1-2 de America durante el partido Queretaro vs America, correspondiente a la Jornada 02 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La Corregidora, el 20 de Septiembre de 2023.

Lichnovsky aseguró que el entrenador le había informado que no estaba contemplado, lo que a la postre derivó en su partida al futbol de Arabia Saudita con el conjunto de Al-Shabab Club.

Te puede interesar: Miguel Layún responde si Tigres es un equipo grande

Sin embargo, este jueves Siboldi aprovechó la conferencia de prensa para arremeter contra el zaguero sudamericano.

“Es difícil el tema de Igor, nunca le dije que tenía un equipo para él en la MLS, eso no es cierto. Ni le dije que no entraba en planes”, señaló.

La tensa relación entre Siboldi y Lichnovsky

Curiosamente ambos volvieron a compartir equipo en el semestre pasado en los Tigres, pero en este verano el defensa chileno fue descartado



de la plantilla y terminó siendo prestado al América.

“Aquí no se le dijo que no entraba en planes, aquí era el cupo de extranjeros y teníamos que decidir en qué posición había sobrecupo y fue en la defensa por eso fue la decisión, no fue mía sino hablada con varias reuniones con respecto al reglamento, sino hubiera eso Igor seguía en mi equipo”, explicó el entrenador uruguayo.

El estratega del conjunto de la UANL reiteró que a lo mejor se trató de una malinterpretación por parte del jugador, pero que no era cierto que hubiera pedido su salida en ambos clubes.

“No fue un gusto ni porque a mí se me cantara, jamás tuve nada de mala comunicación ni nada, fue un trato cordial, inclusive se le dió un trato excelente cuando se le notificó que sería dado de baja por el reglamento. Hasta el último día se le dio atención, la directiva le buscó equipo por todos lados y él siempre nos respondió con negativa hasta que apareció América, y aceptó”, concluyó.

Te puede interesar:André Jardine revela su deseo de adquirir a Igor Lichnovsky

Bajo este panorama ríspido, los Tigres recibirán al América este sábado en la última jornada del Apertura 2023.