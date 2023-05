Guillermo Ochoa define su futuro en este club de Europa

Guillermo Ochoa conectó con con la afición de la Salernitana desde su llegada a la Serie A, el arquero Granata se convirtió en una de las principales figuras del equipo, y en uno de los elementos más determinantes del club, su participación en partidos clave de la Serie A, ante Napoli, Ac Milan o el mismo Inter de Milan fueron resolutivos para que los tifosi lo eligieran como el mejor futbolista de la temporada para el club, algo que agradeció el mexicano en sus redes sociales.

“Estoy muy feliz de poder recibir este reconocimiento, que no hubiera sido posible sin el esfuerzo y trabajo de cada uno de mis compañeros, miembros del cuerpo técnico y técnicos que confiaron en mí a mitad de año y me dieron la oportunidad de poner de mi parte para ayudar a conseguir el objetivo de permanecer en la Serie A, un final de temporada extraordinario dentro y fuera del campo con una gran afición. Gracias a los aficionados que me apoyan incondicionalmente en todo momento, sin vosotros no hubiera sido posible”, publicó Guillermo Ochoa en sus redes sociales.

Te puede interesar: Chivas estaría preparando oferta para fichar a Carlos Vela

Interés de la Premier League por Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa ligó un total de 12 partidos invictos con la Salernitana desde que recuperó la titularidad en la victoria ante Monza; el arquero del club Granata ligó 11partidos de manera consecutiva sin dejar de sumar unidades con el equipo del sur de Italia, logrando el objetivo principal del equipo para esta temporada... evitar el descenso. Ante los rumores que lo han colocado en el Ac Milan, Inter de Milan, Chelsea o Aston Villa, ‘La Muralla’ de la Serie A ya tendría decidido su futuro en Europa.

De acuerdo con información de TuttoSalernitana, el portero Granata está muy agradecido con el club por el recibimiento y el cariño de los tifosi, por lo que consideraría seriamente prolongar su estancia en el club, la titularidad no sería un problema para Guillermo Ochoa dado que ha sido nombrado el mejor futbolista de la temporada y cuenta con la confianza del estratega. Su contrato se extendería por dos años más con la Salernitana.

¿Cuánto ganaría Guillermo Ochoa con su nuevo contrato?

En el club italiano se contempla un contrato de dos años más para la renovación de Guillermo Ochoa en las siguientes campañas, el mismo medio italiano señala que el arquero de la Salernitana pasaría de ganar 10 millones (traducido a pesos) a percibir un total de 20 millones ; una cantidad que lo motivaría aún más a continuar en la institución.