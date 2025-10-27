André Jardine revela estatus de Fidalgo tras salir lesionado

El América rescató de último minuto un empate contra el Mazatlán, en condición de visitante y le dejó múltiples sensaciones al director técnico de las águilas, André Jardine.

“Un partido que planteamos llevando mucho en consideración el desgaste físico con el que venían muchos jugadores por el cúmulo de partidos; nos parecía demasiado arriesgado, empezar con algunos que ya estaban muy cargados físicamente, entonces rotamos, usamos a los más sanos para empezar el juego y, cuando tú mueves al equipo demasiado, como lo hacemos, corres el riesgo a veces de un mal funcionamiento defensivo o algún problema que genera gol del rival y creo que pasó un poco por esto”, inició, en conferencia de prensa.

Y complementó: “Los movimientos tienen que ver con la fragilidad defensiva, un rival que prácticamente pateo dos pelotas a gol y metió dos goles, esto sabemos que no puede pasar”.

Así está la enfermería del América

A la extensa lista de lesionados que tiene el conjunto azulcrema, habrá que agregar tres, luego del duelo con los cañoneros: Álvaro Fidalgo, Alan Cervantes y Allan Saint-Maximin. El entrenador brasileño desmenuzó la situación de cada uno.

“De los que salieron, ninguno preocupa, pero Fidalgo es recurrente, otro choque en la misma rodilla, que le complica para seguir jugando, le duele mucho y lo de Alan, nada serio; lo de Maxi es otro golpe que le impide seguir pero nada muscular, son golpes que complican, porque Maxi es este jugador que siempre intenta el uno a uno, y es el segundo partido, que lo paran con muchas faltas, golpes y toca lamentar un poco esto”, expuso.

Las conclusiones sacadas por el estratega tuvieron distintos matices que resumió de la siguiente manera: “Dos sentimientos: frustración de no haber vencido, porque los tres puntos nos acercarían a los objetivos importantes que teníamos, pero al mismo tiempo, reconocer el esfuerzo del equipo en el segundo tiempo, sobre todo, y valorar este punto, después de hacer un mal primer tiempo”.

En América saben que deben mejorar

Preguntado acerca de la confianza que tiene para que le escuadra de Coapa llegue a la liguilla en su mejor versión, Jardine fue contundente.

“Confianza total, los que están fuera están muy cerca de regresar y, creo que por el tiempo que queda hasta la liguilla, vamos a poder elevar el nivel de todos, con los entrenamientos, con un amistoso de muy buen nivel en el parón de la Fecha FIFA y, por la experiencia que tenemos, la certeza de que, por los tipos de lesión que ninguna lesión es grave —a no ser la de Dagoberto, que esta sí fue una lesión bastante grave— pero todos los otros jugadores ya están muy cerca de regresar y van a regresar en muy buen nivel, tengo certeza”, finalizó.

